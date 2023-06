Ananya Panday a l’air mignonne dans une vidéo de retour de son enfance, les internautes disent « ne peuvent pas arrêter de regarder ça »

L’actrice de Bollywood Ananya Panday, lundi, s’est rendue sur Instagram et a publié une adorable vidéo d’elle-même de son enfance. Elle a l’air si mignonne dans le clip qui devient viral sur les réseaux sociaux.

Partageant la vidéo, l’actrice a écrit: « A quel point avez-vous besoin de vacances? » L’acteur Sanjay Kapoor a commenté: « Hahaha trop mignon avec le très célèbre favori des papas Lakshmi @ananyapanday @chunkypanday. » Maheep Kapoor a écrit: « mignonne !!!! pourquoi avez-vous dû grandir. Bhavana Pandey a écrit: « Je t’aime beaucoup !!! »





Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Preuve qu’Ananya a toujours été belle, pas besoin de chirurgie plastique comme les autres. tu es l’enfant le plus mignon qu’il y ait jamais eu mon dieu ! nous voulons plus ! nous voulons juste embrasser tes joues. Le troisième a dit: « Je ne peux pas arrêter de regarder ça encore et encore. » Un autre a dit: « Elle ressemble plus à Kiara qui est d’accord? »

Pendant ce temps, Aditya Roy Kapur et Ananya Panday sortiraient ensemble, les deux ayant été repérés ensemble à de nombreuses reprises. Le couple rumeur a alimenté les spéculations autour de leur relation alors qu’ils sont devenus des vedettes pour le créateur de mode Manish Malhotra lors de la grande finale de la Lakme Fashion Week dimanche. Cependant, leur apparition ensemble a donné du fil à retordre aux trolls, qui ont déclaré que le couple supposé ressemblait davantage à des cousins ​​​​maladroits et manquait de chimie.

Sur le front du travail, Ananya Panday a un nombre passionnant de projets alignés. Parmi eux, la très attendue websérie Call Me Bae. La série tourne autour de la vie de Bae, une fashionista milliardaire jouée par Ananya Panday, qui est exclue par sa famille ultra-riche après un incident scandaleux. Forcée de redéfinir son identité, Bae se lance dans un voyage de découverte de soi.