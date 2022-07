Ananya Panday a l’air extrêmement mal à l’aise dans sa robe lors du lancement de la bande-annonce de Liger ; les internautes l’appellent “Urfi Javed ki choti behen”

Ananya Panday a été vue portant une robe noire audacieuse lors du lancement de la bande-annonce de Liger et elle était magnifique comme toujours. Mais la fille n’était pas confiante dans sa robe à moitié nue et a été vue extrêmement mal à l’aise alors qu’elle se dirigeait vers le lancement de la bande-annonce de son film avec Vijay Deverakonda. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment Ananya répare sa robe alors que les photographes tentent de cliquer sur ses photos. Cette robe inconfortable d’Ananya lui a valu de nombreuses critiques en ligne et les internautes l’appellent Urfi Javed ki choti behen.

Un utilisateur a critiqué Ananya et l’a comparée à Uri Javed qui est devenue extrêmement populaire en portant des robes aussi bizarres, mais la fille avait toujours l’air confiante dans tout ce qu’elle portait. “Sérieusement, pourquoi ces actrices portent-elles des vêtements aussi inconfortables… c’est à la mode”. Un autre utilisateur a déclaré : « Si c’est la mode, alors pourquoi Urfi est-il traqué sans pitié ? Urfi s’habille aussi comme ça seulement, la seule différence est qu’Urfi est plus confiant. Le corps de certains utilisateurs a fait honte à l’actrice Liger d’être trop maigre et de vouloir toujours porter une tenue révélatrice.

Dans cette autre vidéo du lancement de la bande-annonce de Liger, Ananya Panday est vue en difficulté lors du lancement de la bande-annonce dans sa robe inconfortable

Bien que ce ne soit pas la première fois que les actrices de Bollywood choisissent de porter une robe inconfortable et font la une des journaux. Auparavant, Deepika Padukone avait été accusée d’avoir porté une robe orange extrêmement inconfortable au festival de Cannes 2022 et sa vidéo de lutte avec sa robe est devenue virale. Récemment, l’actrice Pushpa Rashmika Mandanna a été vue dans une robe chaude découpée rouge et elle a été prise en pitié par les gens en ligne pour être si mal à l’aise dans cette robe.