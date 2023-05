Ananya Panday à Janhvi Kapoor : les divas de B Town qui ont été brutalement honteuses

Anupamaa (Rupali Ganguly) et Anuj Kapadia (Gaurav Khanna) se rencontrent enfin et se parlent, où il mentionne à quel point il est fier d’elle après avoir appris qu’elle part en Amérique pendant 3 ans pour rejoindre l’Académie Gurukul de Malti Devi. Pendant qu’Anuj et Abu parlent, Maya devient folle et commence à chercher Anuj. Au moment où Anuj parle de ce qui n’a pas fonctionné, Maya apparaît et commence à se comporter d’une manière très étrange et emmène Anuj avec lui. Maya a perdu la raison, et même les fans peuvent ressentir la même chose.

Anuj et Anupamaa embrassent enfin d’autres fans de MAan qui célèbrent.

Quelques moments légers entre MaAn.. Itne dino baad, au moins les deux vont rire un peu ! Scène de précap : peut-être qu’Anuj félicite Anu pour son udaan et demande à le rencontrer à l’extérieur, loin des deux maisons VC : Starsxempire sur Insta#Anupamaa pic.twitter.com/6PsFpx3A9r Ekta (@ektajesswani) 19 mai 2023

Il a intentionnellement touché #Anupamaala main de tout en offrant afin que ses prières ne restent pas incomplètes envers sa femme. Les gens hv 2 prennent de nombreuses renaissances à unds’nd #AnujKapadiac’est l’amour. Ce n’est pas 2 minutes maagi. C’est l’amour « JISMEY DHEEMI AAG M JALNA PADHTA HAI tab NIKHAAR AATA H. pic.twitter.com/vQBKFCsPgV Soyez positif (@vibha510) 19 mai 2023