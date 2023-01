Anansa Sims défend Matt Barnes après l’incident de Spit

Anansa Sims est venue à la défense de son fiancé Matt Barnes après avoir craché sur son ex-mari David Patterson Jr. Elle a déclaré que l’incident s’était produit après que le bébé papa amer ait appâté Barnes après avoir déjà harcelé et menacé de les tuer DEUX à plusieurs reprises.

Comme indiqué précédemment, Patterson a été aperçu en train de s’affronter avec Barnes avant le match éliminatoire des 49er au Levi Stadium. Les deux ont eu un échange houleux avant le Toute la fumée l’animateur du podcast a accroché un loogie à la manière de l’homme.

Immédiatement après l’incident, Barnes a déposé une ordonnance restrictive à LA détaillant que l’ancien joueur de la NFL était l’agresseur et l’avait continuellement menacé. Maintenant, Anansa soutient Matt et s’est rendue sur Instagram pour révéler l’étendue du harcèlement. Elle a inclus des SMS et un extrait d’un document judiciaire pour étayer ses affirmations.

Anansa Sims publie les reçus du harcèlement présumé de David Patterson Jr.

Dans le long message du mannequin, elle allègue que Patterson a intensifié son comportement peu recommandable envers elle et Matt après leurs fiançailles en décembre. Elle a également allégué que Patterson avait menacé d’abandonner ses enfants et les avait «traumatisés» de multiples façons, notamment en leur disant son intention de renoncer à ses droits de visite 50/50.

“Matt ne mérite pas ce contrecoup négatif. Mon ex-mari David Patterson nous harcèle Matt et moi depuis des années. Le harcèlement de David s’est intensifié après nos fiançailles de Noël. “Au cours du seul mois de janvier, mon ex a appelé la police à notre domicile 5 fois sur de fausses déclarations selon lesquelles nous avions une visite prévue. Chaque fois, j’ai montré aux différents agents nos messages Talking Parent confirmant que nous n’avions en fait pas de visite prévue. Cela a été extrêmement traumatisant pour nos enfants et nos voisins.

Anansa, 44 ans, affirme également que Patterson a menacé à plusieurs reprises de lui tirer dessus avec son arme de poing Glock et a également menacé de la renverser pour “regarder tout le sang s’écouler de son corps”. Elle a ajouté que des menaces similaires avaient également été étendues à Matt.

“Il a également menacé de tuer Matt avec son Glock à plusieurs reprises devant nos enfants”, a écrit Anansa. “Heureusement, j’ai pu l’enregistrer en train de prononcer ces menaces sur vidéo, ce qui, en plus de son autre comportement dérangeant, a aidé le juge à m’accorder l’ordonnance d’interdiction à son encontre.”

” à la violence domestique et David menaçant de me tuer et de se tuer plusieurs fois.

En ce qui concerne l’incident viral du jeu 49ers, Anansa dit que son ex a admis être jalouse du style de vie que Matt peut fournir, et pense que l’incident faisait partie du plan diabolique de Patterson pour détruire le podcast de Barnes et la carrière ESPN. Elle allègue que Patterson était incitant Matt à le frapper.

“Il est de notoriété publique que Matt est un grand fan des 49ers et David savait que Matt serait au match”, a écrit Anansa. “Donner à David l’occasion d’approcher Matt. David a commencé l’altercation, ce qui a entraîné la réponse de Matt. Malheureusement, les caméras n’ont capturé que la réaction de Matt, pas tout l’incident. “En raison des antécédents de harcèlement constant de David, après l’altercation lors du match des 49ers, Matt a déposé une ordonnance d’interdiction contre David et le juge l’a accordée. Matt était réticent à le faire, mais je suis tellement reconnaissant qu’il ait fait ce qui était nécessaire pour se protéger et protéger notre famille.

Ailleurs dans la longue note, elle allègue que le fiancé de Patterson a déposé une fausse ordonnance d’interdiction contre Matt, affirmant qu’il la harcelait, bien que Matt n’ait jamais rencontré la femme en personne. La femme a par la suite abandonné volontairement l’ordonnance d’éloignement, dit Anansa.

En fin de compte, Anansa dit qu’elle est fatiguée car faire face à un harcèlement de cette ampleur est devenu épuisant.

«À ce stade, je suis épuisé, David est allé au-delà pour blesser Matt et moi et cela a malheureusement affecté nos enfants. Cela me brise le cœur que Matt soit blâmé pour cette altercation », a écrit Anansa. “Mon ex harcèle Matt et ses fils jumeaux, deux enfants innocents qui n’ont rien fait de mal. Matt se défendait au Levi Stadium dans une situation que David a délibérément créée pour provoquer Matt et blesser notre famille. Je prie pour que mon ex-mari reçoive l’aide dont il a besoin pour le bien de nos enfants et pour la sécurité de Matt et moi. Que Dieu vous bénisse.

Il ne faut vraiment pas jouer avec un ex prétendument fou et les juges devraient exiger des personnes qui ont des ordonnances de protection à son encontre qu’elles suivent des conseils pour inverser leur pensée irrationnelle.

Espérons que Patterson passera à autre chose et permettra à Matt et Anansa de vivre leur bonheur pour toujours. Meilleurs vœux à eux deux.