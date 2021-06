Anand Tiwari, réalisateur de « Bandish Bandits », se marie avec l’acteur Angira Dhar, voir les photos du mariage

Vendredi, l’actrice Angira Dhar et le réalisateur de « Love Per Square Foot » Anand Tiwari ont profité de leurs réseaux sociaux pour annoncer leur mariage.

À côté d’une belle photo de la cérémonie de mariage, l’acteur-réalisateur Anand a écrit : « Le 30-04-21, Angira et moi avons scellé notre amitié dans un mariage, avec notre famille, nos amis les plus proches et Dieu comme témoin. Avec la vie qui s’ouvre lentement autour de nous , nous voulions débloquer ce bonheur avec vous (sic). »

Regardez la photo ici :

Angira a également pris son compte Instagram et a partagé deux photos de la cérémonie de silence. La première photo était la même qu’Anand avait partagée, et la seconde était d’Angira et Anand se tenant la main et souriant alors qu’ils sont accueillis avec un pooja aarti. Sur les photos, tandis qu’Anand a l’air pimpant dans un sherwani, la mariée Angira est ravissante dans un sari rouge associé à de gros bijoux.

Regarde:

Sur le plan professionnel, alors que « Bandish Bandit » sur Amazon Prime Video était la dernière sortie de réalisateur d’Anand, en tant qu’acteur, il a été vu pour la dernière fois dans « Nail Polish », un film de ZEE5 Originals. Quant à Angira, elle a été vue pour la dernière fois dans ‘Commando 3’ et a ‘Mayday’ dans son chaton.