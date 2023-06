Anand: Pékin a agi de manière irresponsable dans le détroit de Taiwan ce week-end

OTTAWA –

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré que Pékin avait agi de manière irresponsable ce week-end dans le détroit de Taiwan, où Washington affirme qu’un navire de guerre chinois a forcé un navire américain à éviter une collision près d’une frégate canadienne.

« La Chine doit se comporter de manière responsable », a écrit Anand dans un communiqué lundi, quelques heures après que l’armée américaine a publié samedi une vidéo de ce qu’elle a qualifié de manœuvre chinoise « dangereuse ».

Le destroyer américain USS Chung-Hoon et la frégate canadienne NCSM Montréal effectuaient un transit dit de « liberté de navigation » du détroit entre Taïwan et la Chine continentale.

La Chine revendique l’île démocratique autonome de Taiwan comme faisant partie de son propre territoire et maintient que le détroit fait partie de sa zone économique exclusive, tandis que les États-Unis et leurs alliés naviguent et survolent régulièrement le passage pour souligner leur affirmation selon laquelle les eaux sont internationaux.

Lors du transit de samedi, le destroyer lance-missiles chinois a dépassé le Chung-Hoon par son côté bâbord, puis a viré à travers sa proue à une distance de 137 mètres, selon le Commandement indo-pacifique américain.

Le destroyer américain a maintenu son cap, mais a réduit sa vitesse à 10 nœuds « pour éviter une collision », a indiqué l’armée américaine.

La vidéo diffusée lundi montre le navire chinois coupant le cap du navire américain, puis se redressant pour commencer à naviguer dans une direction parallèle.

Le Commandement indo-pacifique américain a déclaré que ces actions violaient les règles maritimes de passage en toute sécurité dans les eaux internationales.

Le navire chinois n’a pas tenté une manœuvre similaire sur la frégate canadienne, qui naviguait derrière le destroyer américain.

Anand dit que le navire canadien entreprenait une navigation régulière pour faire respecter les règles mondiales qui reconnaissent le détroit de Taiwan comme des eaux internationales.

« Nous voulons nous assurer que nous faisons de notre mieux pour maintenir la paix et la sécurité dans cette région, mais aussi pour nous assurer que les règles et normes internationales sont reconnues », lit-on dans une déclaration par courrier électronique attribuée à Anand.

« Le Canada continuera de naviguer là où le droit international le permet, y compris dans le détroit et la mer de Chine méridionale. Notre objectif global est d’accroître la paix et la stabilité dans cette région.

Elle a déclaré que l’armée canadienne sera plus présente dans la région dans le cadre de la stratégie indo-pacifique des libéraux.

« Les acteurs de cette région doivent s’engager de manière responsable, et c’est l’essentiel », a-t-elle écrit.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a défendu la manœuvre.

« Ces actions sont tout à fait justifiées, légales, sûres et professionnelles », a-t-il déclaré aux journalistes lundi à Pékin, selon une traduction officielle de ses propos.

« La Chine s’oppose résolument au fait que le pays concerné sème le trouble dans le détroit de Taiwan et est fermement déterminée à défendre sa souveraineté et sa sécurité ainsi que la paix et la stabilité régionales », a-t-il déclaré.

« Ce sont les États-Unis qui devraient réfléchir et corriger leurs méfaits. »

Les États-Unis ont récemment accusé la Chine d’effectuer également une « manœuvre inutilement agressive » dans les airs, affirmant qu’un avion de chasse chinois J-16 à la fin du mois dernier a volé directement devant le nez d’un avion de reconnaissance de l’armée de l’air américaine au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Les appels rapprochés ont fait craindre un éventuel accident qui pourrait conduire à une escalade entre les armées des deux pays à un moment où les tensions dans la région sont déjà élevées.



