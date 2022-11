Anand Mahindra veut un «vaccin de la victoire» de Ben Stokes et demande de l’aide au SII

Anand Mahindra ne s’est pas retenu de louer le batteur anglais Ben Stokes depuis la victoire de l’équipe contre le Pakistan lors de la Coupe du monde T20 2022 dimanche. Il a même demandé en plaisantant au Serum Institute of India (SII) de créer un «vaccin de la victoire» en extrayant des fluides de la veine du joueur de cricket et a voulu s’inscrire pour la première dose.

“Bonjour, est-ce le Serum Institute of India ? Pourriez-vous, s’il vous plaît, extraire du liquide des veines de Ben Stokes et en faire un vaccin ? Un vaccin de la victoire. Parce que ce monsieur ne sait tout simplement pas comment perdre… Où puis-je m’inscrire pour la première dose ? Anand Mahindra a tweeté.

Le tweet a recueilli plus de cinq mille neuf cents likes et trois cent vingt retweets. Les utilisateurs des médias sociaux étaient d’accord avec Anand Mahindra, et certains d’entre eux ont laissé des commentaires sur le fil de tweet. L’un des utilisateurs a écrit: “Oui, nous avons besoin de ce sérum pour nos joueurs.”

Un autre utilisateur a ajouté: “C’est le pouvoir de la victoire et de l’admiration pour la chevalerie.”

Un troisième utilisateur a mentionné: «C’est un joueur champion. Dans chaque match important, il était là pour emmener son équipe au-delà de la ligne. Respect.”

C’est un joueur champion…. dans chaque match important, il était là pour emmener son équipe au-delà de la ligne….respect— Brushab Nandanwar (@ bRuShAb28) 13 novembre 2022

Stokes a été acclamé par de nombreuses personnes, dont Anand Mahindra. Jos Buttler, le capitaine de l’équipe d’Angleterre, a affirmé qu’il était “le compétiteur ultime dans tout ce qu’il fait”.

Selon NDTV, lors de la cérémonie de présentation d’après-match, le capitaine anglais a déclaré: “Et cet homme encore, Ben Stokes est là à la fin. Il est le compétiteur ultime dans tout ce qu’il fait et a également l’expérience sur laquelle compter. Il l’a parfaitement chronométré, l’impulsion que lui et Moeen Ali venaient de lui retirer du Pakistan.

Avec un 84 invaincu non éliminé, Stokes avait mené la victoire de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la Coupe du monde ODI 2019. Dimanche, Stokes a d’abord eu des difficultés contre les meneurs pakistanais mais a guidé son équipe au-delà de la ligne d’arrivée avec un solide 52 pas sur 49 balles avec cinq quatre et un six, aidant à leur deuxième victoire en Coupe du monde T20.

