Anand Mahindra tweete sur “l’unité familiale” avec cet adorable clip de loutres

Les loutres de mer sont l’une des créatures les plus adorables qui soient. Le simple fait qu’ils se tiennent la main quand ils dorment pour ne pas s’éloigner en est une preuve suffisante. Anand Mahindra a partagé un clip de ces adorables mammifères marins et a écrit un beau message sur la famille et l’unité. On peut voir les loutres de mer se tenir la main alors qu’elles se blottissent pour une sieste dans le clip. À ce sujet, Anand Mahindra a tweeté : « Le dimanche est un jour de convivialité familiale. Et c’est à cela que servent les familles : se tenir les uns les autres, se protéger mutuellement. Alors cette phrase « rafting » est merveilleuse et la prochaine fois que quelqu’un me demandera ce que je faisais avec la famille pendant les vacances, ma réponse sera : je faisais du rafting. » Jetez un œil ici :

Découvrir ce comportement des créatures a fait fondre le cœur des utilisateurs des médias sociaux. Beaucoup ont partagé des clichés de la façon dont ils commencent leurs dimanches matins. D’autres ont qualifié le clip de beau moment partagé entre les deux loutres. « Réchauffement du cœur. Oui, l’amour familial est un amour inconditionnel », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre tweet disait: «Monsieur, j’espère que même les entreprises comprennent l’importance de la vie de famille et trouvent un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Bien qu’il soit connu de tous mais rarement mis en œuvre, en particulier dans l’industrie des infrastructures ou de la construction.

“Lucky Otters… Ils peuvent faire du rafting avec succès en se tenant la main parce qu’ils n’ont pas de portables à tenir… Faire une courte pause avec nos téléphones est le meilleur quotidien, le rafting pour les humains”, a tweeté un troisième utilisateur.

Les loutres ont treize espèces différentes qui existent dans le monde. Les États-Unis abritent deux espèces : la loutre de mer et la loutre de rivière nord-américaine. Les loutres de mer pèsent environ 45 à 90 livres et ont de grands visages poilus. Environ 90 % des loutres de mer du monde vivent sur la côte de l’Alaska. Le comportement de rafting est plus complexe que ce qui est montré dans le clip. Le mot vient du fait qu’un groupe de loutres au repos s’appelle un radeau. Les créatures marines aiment se reposer en groupe. Pour s’assurer qu’ils ne s’éloignent pas les uns des autres, ces mammifères marins vont s’envelopper d’algues, formant quelque chose qui ressemble à un radeau.

