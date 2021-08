Anand Mahindra tweete que PV Sindhu gagnerait « l’or » aux « Jeux olympiques pour la force mentale »

Le magnat des affaires Anand Mahindra, parmi des millions de compatriotes indiens, est fier de la victoire de l’as-navette PV Sindhu aux Jeux olympiques de Tokyo. La star du badminton est devenue la première femme indienne à remporter deux médailles consécutives aux Jeux olympiques. Dans le match de barrage pour la troisième place, elle a battu la Chinoise He Bing Jiao 21-13 et 21-15 et a remporté une victoire majestueuse dans la catégorie simple dames de badminton. De retour aux Jeux olympiques de Rio 2016, Sindhu a décroché une médaille d’argent. Aux Jeux olympiques de Tokyo, elle n’a peut-être pas réussi à remporter la médaille d’or insaisissable, mais son exploit reste tout simplement exceptionnel. Réagissant au podium de la première double médaillée olympique indienne, Mahindra a félicité Sindhu pour son engagement et sa force mentale.

Appelant Sindhu la fille d’or, le président du groupe Mahindra a tweeté : « S’il y avait des Jeux olympiques pour la force mentale, elle serait sur la plus haute marche du podium. Pensez à combien plus de résilience et d’engagement il faut pour surmonter une défaite démoralisante et tout donner. Tu es toujours notre Golden Girl PV Sindhu.

Le président de RPG Industries, Harsh Goenka, a également fait écho à des réflexions similaires. Il a félicité le navetteur indien dans un tweet qui disait : « Sur tous les appels à la frontière, l’Indien a fait le bon appel. Comme la vraie vie. PV Sindhu, tu es la fille en or. Deux médailles olympiques et la première femme à le faire. Me fait chanter des louanges ‘Punjab, SINDHU, Gujarat, Maratha' ».

Sindhu est le premier navetteur indien à remporter deux médailles individuelles aux Jeux olympiques. Elle a cinq médailles aux Championnats du monde à son actif dont une médaille d’or historique. Elle a également remporté deux médailles lors de participations consécutives aux Jeux asiatiques. L’athlète basé à Hyderabad a également remporté deux médailles aux Jeux du Commonwealth. Il a fallu du temps à Team India pour remporter sa deuxième médaille, mais l’attente en valait la peine. Mirabai Chanu a remporté la première médaille pour l’Inde aux Jeux en remportant l’argent en haltérophilie dans la catégorie des 49 kg femmes.

