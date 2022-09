Anand Mahindra salue l’innovation des Bangaloriens frappés par les inondations pour se déplacer sur un bulldozer

“La nécessité est la mère de l’invention” – Ce proverbe est assez populaire, mais nous le voyons rarement dans la pratique. Cependant, les récentes inondations à Banglore ont forcé les gens à sortir des sentiers battus pour se déplacer. Les inondations de Bellandur à Bangalore ont rendu difficile pour les résidents de se déplacer car les rues ont été couvertes d’eau de crue. Au milieu du chaos, certaines personnes ont été vues traverser une rue d’un côté à l’autre sur un bulldozer dans une vidéo virale sur Twitter. La vidéo a tellement attiré l’attention sur la plateforme de micro-blogging que même le magnat des affaires Anand Mahindra n’a pas pu s’empêcher de la commenter.

Regarde:

Je seconde cette pensée. Quand on veut, on peut… https://t.co/aJvxVfCbXn — anand mahindra (@anandmahindra) 6 septembre 2022

La vidéo a été partagée sur Twitter avec la légende – “Centre d’innovation de Bengaluru pour une raison”. Le clip montre un couple de personnes traversant une route sur un bulldozer. Les balises du tweet ont révélé que la vidéo provenait de Bellandur. Dans la vidéo virale, certaines personnes peuvent être vues debout sur le moteur du bulldozer tandis que d’autres peuvent également être vues debout dans l’excavatrice, qui est généralement utilisée pour creuser ou transporter des débris.

Top showsha vidéo

Anand Mahindra a retweeté la vidéo virale et l’a sous-titrée – “Je partage cette pensée. Là où il y a une volonté, il y a un moyen… » La vidéo a recueilli plus de 8,13 lakh vues et plus de 6 000 likes jusqu’à présent. Dans les commentaires de la vidéo, les internautes se sont demandé s’il était juste de féliciter ces personnes pour leur manière innovante de s’attaquer au problème ou s’il fallait les critiquer pour avoir risqué leur vie.

Un utilisateur a commenté : « Vous n’avez pas trouvé cela risqué ? Ces gens jouent avec leur vie. Pour quelle raison? Et les millionnaires comme vous applaudissent et pensent que c’est bien ? Si c’est si cool, pourquoi ne pas l’essayer, moins l’inondation. Bien sûr, vous ne direz rien de l’effondrement de l’infra aux responsables. »

Un autre utilisateur a mis en lumière le manque d’infrastructures en Inde et a écrit : « Je suis désolé, mais cela a moins à voir avec la volonté et plus avec l’état déplorable des infrastructures, le changement climatique, la réalité de la Silicon Valley en Inde. Presque rien à fêter.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici