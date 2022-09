Anand Mahindra salue le “vrai héros” Virat Kohli à l’occasion de son 71e siècle

L’industriel Anand Mahindra a salué le “vrai héros” Virat Kohli alors qu’il abordait son 71e siècle international, contre l’Afghanistan jeudi. Mettant fin à la sécheresse des siècles de plus de mille jours, Virat a marqué une invincibilité de 122 à un taux de frappe fulgurant de 200. Avec le coup spécial, Virat a fait taire ses critiques qui remettaient en question sa forme de frappeur. Appelant Virat, un “vrai héros”, Mahindra a déclaré dans un tweet que le joueur de 34 ans avait donné une réponse appropriée à ses opposants. “MONTER! Les vrais héros roulent avec les coups et prouvent que les opposants ont tort leurs actions », a écrit Mahindra en retweetant le post Twitter de Virat après le match. Le message présente des aperçus de la manche de Virat contre l’Afghanistan.

MONTER! Les vrais héros roulent avec les coups de poing et prouvent que les opposants ont tort leurs actions… 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/HvLAKOnA5F — anand mahindra (@anandmahindra) 9 septembre 2022

S’adressant au diffuseur après ses manches, Virat a consacré son siècle à sa femme Anushka Sharma et sa fille Vamika. Il a remercié Anushka de l’avoir soutenu pendant la phase difficile et de l’avoir aidé à mettre les choses en perspective. “De plus, pour me garder d’aider la perspective, il y avait une personne qui m’a soutenu tout au long et c’était Anushka et j’ai également dédié ce siècle à ma femme et à Vamika”, a-t-il déclaré.

Anushka a également partagé des photos de Virat célébrant son siècle sur son Instagram. “Pour toujours avec vous à travers tout et n’importe quoi”, a-t-elle écrit dans la légende.

Avec Rohit Sharma reposé pour le match, Virat Kohli, qui bat habituellement au numéro 3, a ouvert les manches avec KL Rahul. Le duo a pris un bon départ et a ajouté 119 points ensemble avant que Rahul ne soit renvoyé au 12e.

Après le licenciement de Rahul, ce fut un spectacle complet de Virat Kohli au stade international de Dubaï alors qu’il changeait de vitesse pour affronter des quilleurs afghans. Le frappeur vedette a frappé 12 limites et six maximums, affichant sa large gamme de coups pour atteindre son siècle. Virat a soulevé sa tonne avec un six.

Misant sur l’héroïsme de Virat, l’Inde a affiché un nombre gigantesque de 212 courses à bord et est revenue pour limiter l’Afghanistan à 111 courses. Bhuvneshwar Kumar a enregistré un parcours de 5 guichets tout en ne donnant que quatre points au cours de ses quatre périodes.

Bien que les résultats du match restent sans conséquence pour la campagne indienne de la Coupe d’Asie, cela a certainement apporté des nouvelles positives à l’équipe à l’approche de la Coupe du monde T20 plus tard cette année.

