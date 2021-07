Anand Mahindra revisite les journées d’école et partage un joyau caché de son coffre-fort de souvenirs

Il est de coutume pour le magnat des affaires Anand Mahindra de partager certains des messages les plus intéressants en ligne. Il découvre parfois des informations fascinantes sur les développements du monde entier, ce qui rend son fil Twitter attrayant. Récemment, il a partagé une vieille vidéo dans laquelle son camarade de classe d’enfance chantait une chanson en malayalam. La publication a ravi les abonnés et est devenue instantanément virale. Mahindra a informé que l’étranger qui figurait dans le clip n’était autre que son ami Nicholas Horsburgh, qu’il appelle affectueusement Nick.

Après avoir regardé la vidéo de Nick, l’homme d’affaires de 66 ans a extrait un joyau inestimable de son coffre-fort de souvenirs. Il a récupéré une photo de lot vintage 1968-69. Sur la photo en noir et blanc de son album d’école, un jeune Mahindra a été vu en train de jouer de la guitare. Dégageant des vibrations de groupe cool, il porte même des bottes Beatle. Il a révélé que le garçon au micro est son ami de la vidéo précédente Nick.

Le président de Mahindra et du groupe Mahindra a tweeté : « Après avoir vu cette vidéo de Nick, j’ai récupéré cette photo de mon album scolaire. C’est Nick au micro. Toujours le chanteur. Le twerp à sa gauche est le vôtre. En dépit d’être un junior, ils m’ont laissé rejoindre leur groupe : ‘The Blackjacks.’ Peut-être que Nick me rappellera quelle chanson nous jouions.

Dans mon école à Ooty, nous avons eu deux enfants d’une famille britannique installée en Inde. Nicholas Horsburgh et son frère Michael avaient des surnoms locaux : « Nagu & Muthu ». Je n’avais aucune idée de COMMENT Nick était devenu natif jusqu’à ce qu’une vidéo de lui chantant une chanson en malayalam ait récemment fait surface sur les réseaux sociaux ! pic.twitter.com/VGgPApdq3m– anand mahindra (@anandmahindra) 22 juillet 2021

En parlant de la vidéo, Mahindra s'est souvenu de ses années d'école à Ooty. Il a rappelé qu'il y avait ces deux enfants d'une famille britannique qui s'étaient installés en Inde. Il a identifié le duo de frères et sœurs de Nicholas Horsburgh et Michael, avec leurs surnoms locaux – « Nagu et Muthu ». On voit Nicolas chanter la chanson Pathinalam Ravudichathu du film de 1973 Maram. Sa performance a impressionné son ami industriel et ses fans sur la plateforme.

La part de Mahindra a incité les utilisateurs du site de micro-blogging à faire toutes sortes de commentaires. « Une si belle part. Vous êtes en effet une personnalité cool autre que fervente et dévouée », a déclaré un utilisateur de Twitter. Un autre a demandé : « Maintenant, c’est de la nostalgie sérieuse, monsieur… . Tu chantes aussi maintenant ?

