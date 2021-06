Anand Mahindra révèle à quoi ressemblera son humeur une fois le verrouillage terminé, Twitter peut le rapporter

Le magnat des affaires Anand Mahindra a partagé une courte vidéo mignonne qui présente une femme avec son chien de compagnie. Dans le clip, on peut voir le bonhomme à fourrure sauter de son canapé dans une excitation extrême. Quelques secondes avant de sauter, on l’a vu devenir assez hyperactif. L’expression de la femme est également vue changer ses expressions d’être choquée à rire à haute voix. Concernant le sentiment, Mahindra a mentionné que sa réaction sera similaire à celle du chien une fois la pandémie terminée. Il a également émis l’hypothèse que la femme et son ami à quatre pattes regardaient un match de football.

Sa publication sur les réseaux sociaux a clairement fait sourire de nombreux internautes. Beaucoup de gens ont partagé qu’eux aussi ne pouvaient pas attendre la fin de la pandémie.

Voici quelques-unes des nombreuses réactions :

Je suppose qu’ils regardent un match de football. Mais je vais être comme ce toutou quand quelqu’un annonce enfin à la télévision que la pandémie est terminée et dépoussiérée… pic.twitter.com/IDpz6YFnQm– anand mahindra (@anandmahindra) 9 juin 2021

très hilarant mann ki baat. — Minal Sawant (@MinalSawant16) 9 juin 2021

Vrai monsieur, je suppose que ce sera le genre de réaction de la plupart d’entre nous ! — beulah raj (@beulahraj1) 10 juin 2021

Vraiment… je souhaite aussi… quand ce moment viendra, nous sautons tous – Mugdha Aole (@mugdhaaole) 9 juin 2021

La vidéo sur Twitter à elle seule a franchi 85 000 vues jusqu’à présent. Certains utilisateurs ont également partagé des vidéos d’animaux mignons en réponse à la publication.

Regarde:

La maladie à coronavirus a causé des pertes extrêmes en vies humaines et en entreprises. Des secteurs tels que les voyages, le tourisme et l’hôtellerie sont entièrement ébranlés et n’ont à ce jour pas pu se relancer complètement. De nombreux tournois sportifs et événements de divertissement ont également été annulés pour cette raison. La dernière à être la proie de COVID-19 était la Premier League indienne 2021 qui se jouait en Inde. Le Conseil de contrôle du cricket en Inde a maintenant déplacé les matchs restants de la ligue aux Émirats arabes unis.

Le gouvernement indien, afin de limiter la propagation du virus mortel, a annoncé la vaccination gratuite pour toutes les personnes de plus de 18 ans à partir du 21 juin. En outre, le CBSE et de nombreux conseils d’État ont également annulé les examens des classes 10 et 12 afin que les enfants ne sont exposés à aucun type de risque.

