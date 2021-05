Anand Mahindra pense que les milléniaux ne devineront pas cet objet dans Viral Pic. Peux-tu?

Industrial Anand Mahindra est très populaire et actif sur Twitter et ses publications créent souvent un buzz sur le site de microblogging. Le 13 mai, Mahindra a partagé une tâche pour tous les milléniaux dans sa liste d’abonnés Twitter. Il a tweeté une photo d’un objet et a demandé à ses abonnés de l’identifier. En publiant la photo, il a également ajouté qu’aucun millénaire ne reconnaîtrait l’image tout de suite, mais que c’était facile pour eux. La photo présente une sphère en aluminium attachée à quatre antennes en forme de hanche qui maintiennent l’objet en suspension.

Envie de relever ce défi? Pouvez-vous identifier l’objet ici sur l’image?

Quelle est cette «chose»? – Dont l’image qu’aucun millénaire ne reconnaîtra tout de suite – Dont le nom que chaque millénaire reconnaîtra aujourd’hui pic.twitter.com/CCCdD36wY8– anand mahindra (@anandmahindra) 13 mai 2021

Bien que vous ayez pu ou non être en mesure d’identifier l’objet, Twitteratis a été rapide dans sa réponse car ils ont correctement identifié l’objet comme étant le satellite Spoutnik 1. Le 4 octobre 1957, l’Union soviétique a lancé Spoutnik 1 en tant que premier satellite artificiel de la Terre.

Monsieur, c’est le satellite artificiel de la Terre Spoutnik. Maintenant, nous avons le vaccin Spoutnik qui est le premier vaccin au monde pour lutter contre le virus Corona. – Umesh Angadi (@angadi_umesh) 14 mai 2021

Spoutnik 1 a été nommé d’après le mot russe pour satellite et a été l’une des choses les plus importantes qui se soient produites dans le domaine des sciences spatiales. En termes de taille, le Spoutnik 1 pesait 83 kg et mesurait 23 pouces de large, ce qui est très petit quand on le compare aux principaux satellites d’aujourd’hui.

Pendant ce temps, la Russie a développé un vaccin COVID-19 appelé Spoutnik V. Le vaccin russe devrait sortir sur le marché indien peu de temps après que le gouvernement a donné son approbation à l’utilisation d’urgence le 12 avril. Les vaccins russes sont déjà arrivés en Inde et les régulateurs gouvernementaux des médicaments sont en train de vérifier les protocoles de sécurité. Sputnik V a une efficacité de 91,6% contre le virus COVID-19 et son utilisation aidera le vaste programme de vaccination de l’Inde.

L’Inde fait actuellement face à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus et, bien que le nombre de nouveaux cas ait diminué par rapport au mois dernier, l’Inde signale toujours plus de 300000 cas de COVID-19 par jour.

