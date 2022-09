Anand Mahindra pense que cette vidéo “bon marché et joyeuse” bat toutes les publicités promotionnelles du Qatar FIFA 2022

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 n’est plus qu’à un mois, mais la frénésie du football sur Internet est désormais incontournable. Rejoignant le train en marche, jeudi, l’industriel indien Anand Mahindra a partagé une vidéo joyeuse réalisée par des enfants capturant leur enthousiasme pour le tournoi à venir. Ce faisant, l’industriel a expliqué que les vidéos promotionnelles coûteuses réalisées par la FIFA ou le gouvernement du Qatar ne pourront jamais générer autant de traction et d’excitation que les petits fans ont suscitées sur les réseaux sociaux. La vidéo virale partagée par Mahindra présentait un joyeux spectacle de danse par des enfants ougandais.

« La FIFA et le Qatar finiront par dépenser des millions en vidéos promotionnelles/publicités pour la Coupe du monde. Je ne pense pas que tout cela infectera les gens avec autant d’enthousiasme que cette vidéo bon marché et joyeuse qui communique de manière authentique ce que le football signifie pour le monde », a tweeté Anand Mahindra en faisant l’éloge de la vidéo de danse. La vidéo de danse a été initialement partagée par la sensation Internet Triplets Ghetto Kids, une ONG ougandaise qui inculque la musique, le théâtre et la danse pour obtenir un soutien pour les enfants défavorisés. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a attiré une attention massive en raison de la performance enthousiaste des enfants. Un utilisateur a écrit : “Parfois, j’ai l’impression que la plupart des personnes créatives appartiennent à des régions rurales et éloignées.”

Un autre a commenté : “La Fifa et le Qatar devraient leur offrir quelque chose d’unique.”

Un autre a rejoint, “C’est une passion authentique à son meilleur.”

Pendant ce temps, un internaute a écrit: “Cette frénésie est contagieuse… adorable.”

Le tweet fait également face à un contrecoup pour l’utilisation du mot “bon marché” par Anand Mahindra. Notamment, l’industriel a voulu dire que le coût de production de cette vidéo est bien inférieur au coût de n’importe quelle vidéo promotionnelle réalisée par la FIFA. Cependant, l’appeler «bon marché» ne plaît pas aux internautes et, par conséquent, ils l’ont appelé pour avoir blessé les sentiments et les émotions de beaucoup. Jetez-y un œil ci-dessous :

La Coupe du Monde de la FIFA 2022, qui doit se tenir au Qatar, débutera le 20 novembre. Le tournoi qui a lieu une fois tous les quatre ans devrait durer près d’un mois et sa finale aura lieu le 18 décembre.

