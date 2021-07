Anand Mahindra partage une vidéo virale de canards mandarins repérés à Assam

Anand Mahindra partage de temps en temps des informations et d’autres choses délicieuses avec ses abonnés Twitter. Fidèle à la routine, le président du groupe Mahindra a publié une vidéo de quelques beaux canards, récemment aperçus dans l’Assam après près d’un siècle. Ces oiseaux, connus sous le nom de canards mandarins, sont tout simplement incroyables à regarder. La vidéo a été initialement publiée par un utilisateur nommé Eric Solheim il y a près de quatre jours et a déjà reçu plus de 200 000 vues. La légende de la vidéo originale disait « Bravo » et informait les gens que les canards mandarins, que l’on trouve couramment en Russie et dans l’est de la Chine, ont récemment été aperçus à Assam après une période de 100 ans. La légende a également appelé l’image « La boîte de peinture de la nature ».

Bravo! Le Canard mandarin trouvé dans l’est de la Chine et de la Russie est aperçu en Inde Assam India après 100 ans. La boîte à peinture de la nature ! pic.twitter.com/0VWQ5HLcBL – Erik Solheim (@ErikSolheim) 24 juillet 2021

Mahindra a partagé le même message avec la légende « Exquisément belle » et a déclaré que le retour des canards après si longtemps peut en fait être un signe d’espoir. Il a ajouté que cela pourrait signifier que la nature n’a pas encore abandonné « nous », les humains. Le poste a reçu un certain nombre de commentaires merveilleux. Alors que certains ont été fascinés par la beauté, d’autres ont également partagé leurs propres expériences.

Un utilisateur a écrit « C’est tellement beau et complètement différent, merci monsieur d’avoir partagé ces informations utiles et d’être de l’Assam, je suis fier de voir cela. » Un autre commentaire disait : « J’ai eu un bulbul ventilé rouge pendant 4 ans chez moi… littéralement mon meilleur ami. Je l’avais sauvé après qu’il soit tombé d’un arbre. Un troisième utilisateur a écrit : « Parfois, nous recevons également des invités magnifiques et aimants d’autres parties du monde. La nature est si gentille. Elle sait comment équilibrer.

J’ai eu un bulbul rouge ventilé pendant 4 ans chez moi… littéralement mon meilleur ami. Je l’avais sauvé après qu’il soit tombé d’un arbre. pic.twitter.com/IelzRMhL5h– Tête-à-tête (@viru44938417) 27 juillet 2021

C’est tellement beau et complètement différent, merci Monsieur d’avoir partagé ces informations utiles et d’être de l’Assam, je suis fier de voir cela. — Shashi Choudhary (@ShashiC40310522) 27 juillet 2021

Parfois, nous recevons également des invités magnifiques et aimants d’autres parties du monde. La nature est si gentille.😊 Elle sait comment équilibrer🙏— Mohan Chandra Pargaien IFS (@pargaien) 26 juillet 2021

Dans la vidéo, le canard multicolore est d’abord vu en train de nager, puis assis sur un morceau de bois, en train de boire de l’eau. Le motif de couleurs sur le corps du canard est tout simplement fascinant, il peut en fait être difficile pour quiconque de détourner les yeux de la beauté naturelle.

