Anand Mahindra partage une vidéo mettant en lumière la sombre vérité de la technologie

La technologie a fait des progrès significatifs, nous simplifiant la vie. Bien qu’elle présente d’innombrables avantages, les effets néfastes de la technologie ne peuvent pas non plus être ignorés. L’industriel Anand Mahindra a partagé un message, discutant des aspects troublants de la technologie.

La vidéo, publiée sur Twitter, commence par un homme commandant une pizza à “Google Pizza”. Alors qu’il poursuit sa conversation avec un représentant de Google Pizza, il se rend compte que le moteur de recherche connaît bon nombre de ses informations personnelles, telles que ses problèmes de santé et ses relevés bancaires. Parallèlement à la vidéo, Anand Mahindra a écrit une légende qui disait: “Big brother regarde (toujours)”. Il a ajouté : « L’émotion déterminante du XXIe siècle sera la claustrophobie ».

Big Brother regarde (toujours). L’émotion déterminante du XXIe siècle sera la claustrophobie… pic.twitter.com/lcTf4HItmH — anand mahindra (@anandmahindra) 18 octobre 2022

La vidéo a ensuite attiré beaucoup d’attention, car plusieurs utilisateurs pouvaient s’identifier à la vidéo. L’un des utilisateurs a écrit : “Un moment viendra bientôt où les gens voudront revenir à une ère pré-smartphone”.

Réagissant à la vidéo, un autre utilisateur a écrit que c’était la raison pour laquelle il avait choisi de s’abstenir de partager des informations personnelles en ligne, même en étant sur toutes les plateformes de médias sociaux. Il a ajouté qu’il utilisait Google en mode incognito pour protéger ses données.

C’est vrai, ils en savent long sur nous. c’est la raison pour laquelle je suis disponible sur toutes les plateformes de médias sociaux, mais je n’ai pratiquement pas partagé d’informations à ce sujet en public, même lorsque j’utilise Google, je l’utilise en mode incognito. — Shobhit (@imshobhit_rs) 18 octobre 2022

Un troisième utilisateur a écrit : « Ils le stockent et l’analysent aussi. Le mode Incognito ne stocke tout simplement pas les choses que vous pouvez consulter et ils en ont les enregistrements complets ».

« C’est dommage de notre part ! Nous acceptons toutes les CGU sans même les lire », lit-on dans un autre commentaire.

Découvrez quelques autres commentaires ci-dessous.

Imaginez ce qui se passerait dans 50 ans sans de solides lois sur la confidentialité des données et une solide gouvernance pour la gérer – D (@DC_911) 18 octobre 2022

C’est dommage pour nous ! Nous acceptons toutes les CGU sans même les lire. — prahlad pandey (@ prahladkumar58) 18 octobre 2022

La défense repose maintenant sur votre honneur 😂 Mais sérieusement effrayant… – Anjali Misra (@Janjiee) 18 octobre 2022

L’IA est bien plus dangereuse ! — Jairaj Mirashi (@jairaj_mirashi) 18 octobre 2022

Auparavant, l’industriel avait posté une vidéo d’un distributeur automatique de nourriture servant un petit-déjeuner prêt à l’emploi du sud de l’Inde. Freshot, une startup technologique, avait créé un distributeur automatique de nourriture. On dit qu’il est capable de produire plus de 70 idlis avec chutney et autres accompagnements en moins de 10 minutes.

Tant de gens ont tenté de créer des robots de préparation / distributeurs automatiques de nourriture. Supposer que cela répond aux normes FSSAI et que les ingrédients sont rafraîchis de manière adéquate ? Quel est le goût, les gens de Bengaluru ? J’aimerais voir cette fenêtre apparaître dans les aéroports/centres commerciaux du monde entier. Sera une grande exportation « culturelle » ! pic.twitter.com/C8SjR6HwPK — anand mahindra (@anandmahindra) 16 octobre 2022

Louant la machine innovante, le président du groupe Mahindra a demandé des avis sur les produits alimentaires servis par le distributeur automatique.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici