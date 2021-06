Anand Mahindra partage une vidéo d’ours en train de charger chez des motards, une légende effrontée gagne Internet

La chronologie Twitter du magnat des affaires Anand Mahindra est un véritable délice pour les abonnés, car il ne manque jamais d’impressionner Twitterati avec son jeu sur les réseaux sociaux. Il se rend souvent sur le site de microblogging pour partager du contenu vraiment incroyable en ligne. Dans sa dernière vidéo sur Twitter, Mahindra partage une vidéo de la rencontre d’un motard avec un groupe d’ours qui est maintenant devenue virale sur Internet. Il a également fourni une légende effrontée avec la suggestion d’avoir un indicateur de « charge d’ours » pour les personnes coincées dans des situations comme celle-ci. Il a tagué sa marque partenaire et fabricant de motos Jawa dans la légende. Le clip commence par la vue imprenable sur les montagnes Nilgiris avec le paysage d’un jardin de thé tout autour.

On voit le motard rouler sur la belle route avant de repérer un groupe d’ours debout à l’un des virages. S’arrêtant à distance, il essaie de capturer les ours dans une vidéo et zoome pour mieux les voir. Cependant, l’un de ces ours le repère et charge vers lui.

La vidéo se termine brusquement car le motard essaie probablement de s’éloigner de là. Voici la vidéo de l’incident :

Le clip partagé par Mahindra jusqu’à présent a obtenu plus de 1,33 lakh de vues avec près de 6 000 likes sur le site de microblogging. Réagissant à celle-ci, plusieurs usagers ont fait part de leur inquiétude pour la sécurité du motard. Un utilisateur a posé des questions sur la sécurité du motard, mentionnant qu’il avait repéré de telles victimes d’attaques d’ours alors qu’il travaillait dans un hôpital de la campagne d’Orissa. Pendant ce temps, certains utilisateurs ont également été amusés par la suggestion d’avoir un avertissement « Charge d’ours » sur les vélos.

Voici quelques réponses au Tweet de Mahindra :

C’est effrayant… En fait à la fin… Être poursuivi par un… J’ai eu un bond dans le rythme cardiaque, j’ai failli laisser tomber le téléphone… 24 juin 2021

Je pense que l’ours a patiemment attendu que le motard fasse marche arrière. Comme il semble en famille, étant impatient, il a chargé à la fin par curiosité et peur. Je ne peux pas imaginer s’il était un guépard ou un tigre à la place !! – Gaurav Jain (@gauravsjain20) 24 juin 2021

La sécurité doit faire partie des « Bear Essentials » – Surya Prakash J. (@SuryaPrakashJ2) 25 juin 2021

Quelle est votre réaction à cette vidéo ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici