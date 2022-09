Anand Mahindra partage une vidéo des célébrations d’Onam en Antarctique, la qualifie d'”exceptionnelle”

Onam, la fête des récoltes, célèbre le retour du légendaire roi Mahabali/Maveli dans l’État. Alors que les célébrations d’Onam au Kerala tirent à leur fin pour l’année, une vidéo d’un groupe d’hommes célébrant la fête des récoltes en Antarctique est devenue virale. L’industriel Anand Mahindra a partagé une vidéo d’hommes sculptant un dessin pookalam sur la glace gelée qui montre leur esprit malayali pour célébrer Onam qui n’a pas dépéri malgré la baisse des températures.

Un élément essentiel des célébrations d’Onam est la mise en place d’un Pookalam. Cependant, comme il n’y a pas de fleurs dans les régions polaires, des marteaux, des couteaux et des tournevis ont été utilisés pour dessiner des fleurs à la surface du lac gelé. Leur effort a été salué par Anand Mahindra comme étant exceptionnel.

Vous ne pouvez pas empêcher les Indiens de célébrer Onam. Même en Antarctique. Exceptionnel. pic.twitter.com/JH2jTeCDQ2 — anand mahindra (@anandmahindra) 21 septembre 2022

« Vous ne pouvez pas empêcher les Indiens de célébrer Onam. Même en Antarctique. Exceptionnel », a écrit Mahindra dans la légende de la vidéo. Dans la vidéo, cinq hommes portant des vêtements d’hiver peuvent être vus en train d’utiliser des outils pour tailler un motif floral dans la glace gelée avec “Onam @ Antarctique” gravé à côté. La sculpture comportait un cocotier et un Vallam, un bateau utilisé dans les courses d’Onam, qui symbolisent le cœur du festival. On peut les voir prendre des photos du dessin en groupe après l’avoir terminé. La vidéo a recueilli plus de 139 000 vues sur Twitter.

Comme l’a dit un utilisateur, “La prochaine histoire d’Onam viendra de Mars. L’esprit Malayali est imparable.

La prochaine histoire d’Onam viendra de Mars. L’esprit Malayali est imparable. — Manoj Kumar (@manoj_naandi) 21 septembre 2022

Un autre utilisateur a commenté: «Créatif. Mais je suppose que c’est le cas de tous les festivals indiens et indiens à travers le monde. L’Indianité, la tradition et l’esprit du festival sont quelque chose que vous ne pouvez enlever à aucun Indien où qu’il se trouve dans le monde.”

Créatif. Mais je suppose que c’est le cas de tous les festivals indiens et indiens à travers le monde. L’Indianité, la tradition et l’esprit du festival sont quelque chose que vous ne pouvez enlever à aucun Indien où qu’il se trouve dans le monde ! – Priya RG (@r_g_priya) 21 septembre 2022

Le pookalam a été sculpté au-dessus du lac par cinq personnes d’une équipe de 22 personnes séjournant là-bas dans le cadre du 41e projet d’exploration de l’Antarctique en Inde. À une température de -25 degrés Celsius, le pookalam a été créé devant la station Bharti, un centre de recherche indien.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici