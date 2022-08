Anand Mahindra partage une vidéo de la nature prenant sa « revanche » sur les hommes abattant un arbre

La nature a sa propre façon de le rendre aux humains et une vidéo partagée par le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra, mardi matin en témoigne. L’homme d’affaires est bien connu parmi ses followers pour ses tweets hilarants mais divertissants. Dans le même ordre d’idées, le 23 août, il a partagé une vidéo amusante de la nature prenant sa revanche sur les humains de manière appropriée. Avez-vous déjà entendu l’histoire d’un homme insensé qui coupait la branche d’un arbre alors qu’il était assis dessus ?

Eh bien, la dernière vidéo partagée par Anand Mahindra donne une version réelle du conte fictif, mais la seule différence est que les personnes impliquées dans la vidéo n’étaient pas assises sur une branche. Le clip viral présente un groupe de trois hommes qui réussissent à abattre un arbre dans ce qui semble être une jungle. Une fois la partie de hachage terminée, les hommes tentent de pousser l’arbre vers le bas.

Cependant, c’est à ce moment-là qu’ils apprennent que la nature a sa façon de se venger de la destruction causée par l’homme. L’arbre qu’ils ont choisi de couper se trouvait au bord d’une zone rocheuse, une fois poussé vers le bas, le grand arbre a été reculé dans leur direction après que la partie supérieure de celui-ci se soit coincée dans les branches d’autres arbres à proximité. L’un des hommes a été projeté vers le haut par la poussée de l’arbre. En un instant, l’homme tombe à plat ventre et si l’on en croit la vidéo, la chute ne semble pas mortelle mais elle est sûrement brutale.

Lorsque le clip a attiré l’attention de l’homme d’affaires, il s’est rapidement rendu sur Twitter, pour le partager avec ses followers. “Si vous coupez des arbres, ils ne le prendront pas couché”, a plaisanté Anand Mahindra en partageant le clip. Jetez-y un œil ici :

Si vous coupez des arbres, ils ne le prendront pas couché 👏🏽👏🏽👏🏽pic.twitter.com/TekNZiQSTF — anand mahindra (@anandmahindra) 23 août 2022

En quelques heures, la vidéo a amassé plus de 227,5 mille likes et plus de 6500 likes sur l’application de micro-blogging. Un utilisateur tout en répondant au clip a demandé: “Monsieur, vous êtes génial. Où trouves-tu ces vidéos hilarantes ? »

Monsieur vous êtes génial 😌😌😌

Où trouver ces vidéos hilarantes – Harish Chander (@nrml_indian) 23 août 2022

Un autre a plaisanté: «Plantez un arbre, ils redonnent. Coupez un arbre, ils redonnent quand même.

Plantez un arbre, ils redonnent. Coupez un arbre, ils redonnent encore. 😆 – NEEL RATAN (@JADU_NEEL) 23 août 2022

Un autre a dit : « Ne plaisante pas avec moi. La nature a son propre sens de l’humour.

NE MESSEZ PAS AVEC MOI..😁 La nature a son propre sens de l’humour..😄 — Sankalpa Jadhav (@JadhavSankalpa) 23 août 2022

Pendant ce temps, un internaute a scandé: «S’il vous plaît, sauvez l’arbre. S’il vous plaît, sauvez la nature.

Veuillez sauver l’arbre

S’il vous plaît, sauvez la nature — Jayita Madhavan👑🇮🇳 (@JayitaMadhavan) 23 août 2022

L’identité des hommes qui ont participé à l’abattage des arbres reste inconnue à ce jour.

