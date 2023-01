Anand Mahindra partage une vidéo de John MacLaughlin, Zakir Hussain et Vikku Vinayakram’s Impromptu Jam

Anand Mahindra partage fréquemment des photos et des vidéos intéressantes avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il utilise la scène pour mettre en valeur le potentiel inexploité des gens et parfois pour promouvoir ses idées inspirantes et motivantes. L’industriel a désormais souligné l’importance d’être reconnaissant pour chaque jour en partageant une référence vidéo. Cette fois, Mahindra a partagé une vidéo du jam vocal impromptu des légendes de la musique John MacLaughlin, Zakir Hussain et Vikku Vinayakram. “Clip emblématique pris par @jairamvgj dont la société Hyperlink Brand solutions fait la promotion de la performance du légendaire Fusion Group ‘Shakti’ aujourd’hui à Mumbai. (Je ne le manquerai pas !) John Mclaughlin, Zakir Hussain et l’incroyable Vikku Vinayakram s’amusent avec un de leurs morceaux”, lit-on dans la légende.

Dans la vidéo, les trois peuvent être vus se brouiller avec bonheur et s’amuser, laissant leur public complètement hypnotisé. Regarde:

Clip emblématique réalisé par @jairamvgj dont la société Hyperlink Brand solutions fait la promotion de la performance du légendaire Fusion Group ‘Shakti’ aujourd’hui à Mumbai. (Je ne le manquerai pas!) John Mclaughlin, Zakir Hussain et l’incroyable Vikku Vinayakram s’amusent avec l’un de leurs morceaux.👏🏽👏 🏽👏🏽 pic.twitter.com/ZPaXIRmmPG— anand mahindra (@anandmahindra) 22 janvier 2023

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 63 000 vues. “Merci de promouvoir la musique classique indienne”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Trio étonnamment adorable. Cela va bien au-delà de la musique. Cela définit le lien.”

Pendant ce temps, plus tôt, Mahindra a partagé une vidéo qui montrait un aigle planant au-dessus d’un homme alors qu’il nage énergiquement. L’aigle, que l’on voit voler vers l’homme, s’enfuit rapidement sans faire de mal. Parallèlement à la vidéo, Anand

Mahindra a également écrit une note qui disait: “Parfois, vous êtes surveillé et soigné sans même réaliser à quel point vous êtes béni et chanceux… Nous devons ressentir de la gratitude pour chaque jour qui semble juste” normal “.”

La vidéo a recueilli plus de 282 000 vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont tweeté à quel point la vidéo est merveilleuse avec la note. L’un des utilisateurs a écrit : « Une vidéo géniale !!! Il y a toujours un pouvoir au-delà qui vous regarde… croire en cela vous aidera toujours à réussir.

