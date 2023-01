Anand Mahindra partage une vidéo d’articles ménagers vieux de plusieurs décennies

L’industriel Anand Mahindra est très populaire sur les réseaux sociaux et divertit ses fans et ses abonnés avec des vidéos intéressantes et motivantes. Cette fois, il a posté une vidéo qui comprenait des articles ménagers qui étaient très populaires il y a quelques décennies, mais qui ont depuis été remplacés par des modèles plus récents. Le clip comprenait des images d’objets, notamment des cassettes, des lanternes, des modèles de scooters vintage et même des savons, qui figuraient dans la vidéo. Le clip a induit la nostalgie chez ceux appartenant à cette génération.

Tout en partageant le clip, M. Mahindra a écrit : “Quel beau voyage dans le passé ! Je me demande si quelqu’un a collecté ces objets physiques réels et les a exposés dans un musée ? Je pense que GenZ aimerait les voir… Une sorte de musée des dinosaures. ” Un ancien téléphone fixe, un scooter, un fer à repasser et plusieurs types de lanternes peuvent être vus dans la vidéo. Il comprend également un réveil vintage, une ancienne lampe torche, un brûleur à kérosène et un récipient. En plus d’un magnétophone, d’une machine à écrire et d’une radio à transistors, la vidéo comprend également des cassettes.

Quel beau voyage dans le passé ! Vous vous demandez si quelqu’un a collecté ces objets physiques réels et les a exposés dans un musée ? Je pense que GenZ aimerait les voir… Une sorte de musée des dinosaures 😊 pic.twitter.com/x8w2Row82E — anand mahindra (@anandmahindra) 6 janvier 2023

Fait intéressant, les couvertures du magazine Filmfare mettant en vedette Amitabh Bachchan, Madhubala et d’autres célébrités sont également présentées dans le clip. Il présente également les jeunes Jacky Shroff et Panama dans des publicités de cigarettes de marques comme Charminar. Il affiche des publicités vintage pour des produits tels que les batteries Eveready, la poudre de talc Pond’s, la poudre dentaire Colgate, Dalda vanaspati et la moto Rajdoot DTS 175.

Depuis son partage, la vidéo compte environ 5,4 lakh vues et plus de neuf mille likes. “Le voyage de la vie sera incomplet sans une marche arrière”, a déclaré un utilisateur.

“De bons souvenirs. C’étaient bien sûr les meilleurs jours avec moins de technologie mais plus confortables. Mais maintenant, les connaissances hytec avec plus de soucis. Chalne dev. Chalthi ka naam jindagi”, a déclaré un autre utilisateur.

Le cinéaste Ashoke Pandit a tweeté : “Monsieur, tout cela est disponible au marché Chor Bazar & Oshiwara (Mumbai). Nous achetons tout cela pour nos tournages sur ces mêmes marchés.”

“Ces choses datent d’il y a plus de 40 ans. Je me demande ce que les gens montreront en 2065 à leurs jeunes générations comme des objets qu’ils utilisaient il y a 40 ans”, a ajouté une autre personne.