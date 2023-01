Anand Mahindra partage une vidéo artistique pour trouver le “positif” au milieu des mauvais moments

Anand Mahindra ne prend pas souvent de résolutions pour la nouvelle année. Cependant, une brève vidéo montrant un artiste utilisant de la craie pour créer un croquis semble avoir motivé l’industriel à réfléchir à certaines résolutions pour 2023. Le magnat des affaires Anand Mahindra a juré d’essayer d’être plus optimiste cette année. Le milliardaire a publié une vidéo d’un dessin à la craie sur Twitter par un artiste avec la légende : “L’espace négatif, dans l’art, est l’espace vide autour et entre le ou les sujets d’une image”.

Le président du groupe Mahindra a écrit qu’il utiliserait tous les revers et les situations difficiles qu’il connaîtrait en 23 comme tremplin pour être plus résilient et sympathique. Il a écrit: «Ne faites généralement pas de nouvelles résolutions, mais ce message en a inspiré une. La nouvelle année aura naturellement des hauts et des bas, mais j’espère utiliser les «bas» ou les «espaces négatifs» pour aider à façonner des espaces internes plus positifs. J’essaierai d’utiliser les mauvais moments pour me donner plus de résilience et d’empathie pour les autres ».

Le tweet a recueilli plus de 328 000 vues à ce jour. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont ensuite partagé leurs points de vue et leurs résolutions pour l’année. L’un des utilisateurs a écrit : “Nous avons pris des résolutions pour la première fois de la vie, voyons comment ça se passe”.

Un autre utilisateur a écrit : “Pensez-y de cette façon, il ne s’agit pas d’espace négatif et positif, mais de contraste et c’est ce qui compte, que ce soit la vie, l’art ou la nature, le contraste est la germination de nouvelles choses.”

Un troisième utilisateur a ajouté : « Bonne année. Passez une merveilleuse année 2023 ».

Outre Anand Mahindra, le président du groupe RPG, Harsh Goenka, a également des objectifs ambitieux pour 23. Le magnat a fourni ses 7 conseils pour avoir une nouvelle année plus fructueuse et plus saine, y compris pratiquer l’humilité et considérer les revers comme des leçons. Partageant ses résolutions, il a écrit : « Résolutions du Nouvel An : 1. Considérez l’échec comme un début 2. N’arrêtez jamais d’apprendre 3. Enseignez aux autres ce que vous savez 4. Pratiquez l’humilité 5. Respectez les critiques constructives 6. Prenez des initiatives 7. Aimez ce que vous faites ”.

Le tweet a accumulé plus de 80 000 vues à ce jour.

