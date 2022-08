Anand Mahindra partage une photo inestimable de Rakhi avec sa sœur

A l’occasion de Raksha Bandhan, l’industriel, Anand Mahindra a laissé tomber un doux message jeudi. Le magnat des affaires a parcouru le chemin de la mémoire en partageant une photo d’enfance et en célébrant le lien de bon augure avec sa sœur sur sa poignée de médias sociaux. Il a écrit une belle note avec et a écrit, “certaines traditions ne meurent jamais.” Dans le joyau monochrome partagé par Anand Mahindra, on peut le voir avec sa sœur et sa mère célébrer Raksha Bandhan dans leur résidence à Delhi. L’industriel a crié à sa jeune sœur Anuja lorsque son Rakhi est arrivé à l’heure. “L’une des premières photos de Raksha Bandhan dans mes archives. Avec ma sœur Radhika et ma mère à Delhi. Et je vais bientôt chez elle. Un grand bravo à ma jeune sœur Anuja qui est à Kodagu en ce moment mais son Rakhi est arrivé bien à temps ! Certaines traditions ne meurent jamais… », a-t-il écrit.

Dès que le message a été ajouté à son espace Twitter, les personnes sur le site de micro-blogging ont souhaité Anand Mahindra à l’occasion et beaucoup ont mentionné comment le message leur avait fait manquer leur frère. L’un des cyber-internautes a écrit: “Et ce sont des traditions, où il est de notre responsabilité de les maintenir en vie pour que nos générations futures connaissent et leur fassent connaître notre tradition et notre philosophie.” Alors qu’un autre a écrit: «Ce sont de doux souvenirs éternels. La beauté consiste à rester ancré et à en profiter à chaque instant. C’est pourquoi ce best of du festival de tous les festivals.

“Merci d’avoir partagé une photo aussi adorable, certains moments ne s’estompent jamais…” a écrit l’un d’eux.

Un autre utilisateur de médias sociaux a ajouté: “Ce lien d’amour est le plus doux… ek hazaron mein meri behna hai.”

Le message a recueilli plus de 6,5 000 likes. Raksha Bandhan est célébrée à travers le pays pour marquer l’amour et la solidarité du lien spécial entre frères et sœurs.

