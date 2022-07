Anand Mahindra partage une photo du portail des certificats de décès aux États-Unis, Sparks Meme Feast

Avez-vous déjà rencontré l’expression “Si vous voulez qu’une chose soit bien faite, faites-la vous-même” ? Eh bien, nos aînés nous ont souvent demandé de redoubler de prudence avec nos documents. Et par conséquent, la capture d’écran d’un site Web partagé par l’industriel Anand Mahindra suggère quelque chose de similaire. La saisie du portail partagé par Mahindra sur Twitter est conçue pour générer des certificats de décès. Il affiche deux options déroulantes où l’utilisateur doit spécifier pour qui il a généré le certificat.

La capture d’écran provient d’un portail en ligne en Caroline du Nord, aux États-Unis. La photographie désormais virale montre un en-tête indiquant “Demande de certificat de décès en ligne” en caractères gras. Sous l’en-tête, le texte se lit comme suit : “Étape 1 : qui figure sur le certificat de décès ?” Les options parmi lesquelles une personne peut choisir sont “Moi-même” et “Quelqu’un d’autre”.

Bien que nous soyons d’accord sur le fait que la photo est assez amusante et vous laissera avec plusieurs questions, le magnat des affaires a poursuivi la trajectoire de sa dose quotidienne d’esprit à travers la légende.

Tout en publiant la photo sur son compte Twitter officiel, qui regorge de messages originaux et captivants, Mahindra a écrit : « Nous ne sommes donc pas la seule culture qui croit en une vie après la mort. En plus de laisser une section déconcertée par les options ironiques, la capture d’écran a laissé les internautes divisés.

So we’re not the only culture that believes in an afterlife… pic.twitter.com/OPQF5cPRd8 — anand mahindra (@anandmahindra) July 27, 2022

Le message, qui devient viral sur Internet, a déclenché un festival de mèmes alors que beaucoup ont commencé à partager des théories folles pour soutenir la raison derrière le message. Un utilisateur a écrit en plaisantant : « Ne vous moquez pas : parfois je me réveille en me sentant complètement mort. C’est là que le formulaire est utile. Je l’envoie aux autorités et ils me retirent de la liste de l’impôt sur le revenu. Un autre a commenté: “Cette option est pour les étudiants qui trouvent des excuses à l’école que quelqu’un était mort chez moi, c’est pourquoi je ne suis pas venu à l’école, prenez cette preuve.” Un troisième utilisateur a commenté: “Ce n’est rien monsieur… Les gens votent après leur mort dans notre pays.” Un quatrième utilisateur a déclaré : « Oubliez les votes, il y a des cas de personnes qui « reviennent » miraculeusement à la vie pour reprendre le travail dans les bureaux du gouvernement après leur « mort » !

When my friends say "aaja off-roading karne chale" pic.twitter.com/cjMPyaCHA1 — GoMechanic Workshops (@GoMechanic_Blog) July 27, 2022

Que pensez-vous de cet article hilarant ?

