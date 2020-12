Les vidéos sur la faune deviennent souvent virales sur Internet, car les gens les trouvent intéressantes. Président de Mahindra Group, Anand Mahindra a partagé un clip intrigant sur la faune sur les réseaux sociaux. La vidéo met en scène un tigre et un éléphant.

Dans le clip, l’éléphant peut être vu debout sur un champ devant des buissons, remuant la queue. Mais, dès que la caméra est zoomée, on voit un tigre assis dans les buissons.

En publiant la vidéo sur Twitter, Mahindra a écrit: «Tyger Tyger, brûlant,… Dans quels profondeurs ou cieux lointains. Brûlé le feu de tes yeux? Le célèbre poème de William Blake prend vie dans ce clip incroyable.

Il a également informé les internautes que le clip avait été partagé par sa sœur qui a une maison à Coorg, ajoutant qu’il provenait de la réserve de Nagarhole.

La vidéo a recueilli 41K vues. Cela a laissé les internautes se demander ce que le tigre avait l’intention de faire. Un utilisateur a déclaré que c’était son poème préféré et a remercié Mahindra de l’avoir partagé.

« Des leçons pour nous LIVE N LET LIVE selon les principes de COEXISTENCE N HEBERGEMENT », a écrit un internaute.

Lessons for us LIVE N LET LIVE by principles of COEXISTENCE N ACCOMMODATION.

— Ashok Patil (@ashokraopatil) December 19, 2020