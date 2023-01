Anand Mahindra partage l’histoire inspirante du marin Preethi Kongara

L’industriel Anand Mahindra est bien connu pour ses histoires qui mettent en lumière des personnes extraordinairement talentueuses. Son tweet le plus récent ne fait pas exception. Anand Mahindra a présenté l’histoire remarquable d’une jeune fille qui a conquis la mer grâce à ses prouesses à la voile sur la scène mondiale. Sailor Preethi Kongara a remporté l’or aux essais de sélection des Jeux asiatiques. Le magnat des affaires a été tellement ému par son histoire qu’il a applaudi l’athlète sur Twitter.

Le président de Mahindra & Mahindra a tweeté qu’il voudrait la rencontrer et apprendre d’elle à naviguer. “C’est vraiment une histoire de ‘Rise’. Je suis bouleversé de lire à son sujet. Si fière de Naandi India et Nanhi Kali pour son soutien. Et de Suheim Sheikh pour l’avoir coachée. Peut-être que lorsque Preeti aura le temps, j’aimerais la rencontrer et aller naviguer sur mon catamaran pour qu’elle puisse me coacher ! Mahindra a écrit.

C’est vraiment une histoire “Rise”. Je suis bouleversé de lire à son sujet. Tellement fier de @naandi_india & @NanhiKali pour la soutenir. Et de @suheim pour l’avoir coachée. Peut-être que lorsque Preeti aura le temps, j’aimerais la rencontrer et aller naviguer sur mon catamaran pour qu’elle puisse me coacher ! https://t.co/QevwbTV3Tk— anand mahindra (@anandmahindra) 29 janvier 2023

Manoj Kumar, PDG de la Fondation Naandi, a d’abord publié un article sur Preethi.

Manoj Kumar a écrit un récit sur la façon dont, en 2016, le jeune Preethi a été choisi dans l’initiative Nanhi Kali pour recevoir une formation à la voile. Mahindra a lancé le programme Nanhi Kali en 1996 pour éduquer les filles défavorisées.

Une partie du tweet original disait : « C’est l’une des histoires les plus inspirantes que j’ai lues ces derniers temps. Quelles sont les chances qu’une fille de 8e année dans une école publique vivant dans une communauté à faible revenu à Hyderabad qui n’a jamais mis les pieds dans un plan d’eau… soit capitaine de l’équipe de voile de l’Inde ? »

Preethi Kongara occupe désormais la première place en Inde pour le bateau Olympic Mixed Double 470 Class, prouvant que le sport combat la pauvreté et encourage la diversité et l’inclusion. Elle a été saluée par beaucoup pour son talent exceptionnel dans un sport aussi difficile.

Un utilisateur a commenté : « Great Success Story ».

Un autre utilisateur a écrit: “Wawa .. u bons sports sont briseur de pauvreté .. bon de voir cette nouvelle Merci.”

Wawa .. u sport droit est briseur de pauvreté .. bon de voir cette nouvelle Merci – ajay jakhar (@AJAYJAKHARR) 29 janvier 2023

« Un geste si noble et tellement d’humilité », a commenté un autre internaute.

Un geste si noble et tellement d’humilité.— Madhu Sharma (@madhumisra) 29 janvier 2023

Preethi Kongara a remporté une médaille d’or avec trois points lors des essais de voile des Jeux asiatiques à Bombay Harbour en novembre de l’année dernière. Elle a remporté l’or dans la division senior de la classe mixte de bateaux Olympic 470.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici