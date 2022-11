Anand Mahindra partage le message de motivation du lundi avec une superbe vidéo “Bird’s Eye View”

Le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra, a publié un tweet de motivation lundi avec une véritable “vue d’ensemble”. Dans le clip, on peut voir une mini-caméra accrochée à un oiseau qui prend son envol au-dessus d’un paysage à couper le souffle. Ciel bleu clair au-dessus et magnifiques verts en dessous, le regarder du point de vue de l’oiseau le rend plus magnifique.

Anand Mahindra a également écrit : « Une mini caméra accrochée à ce magnifique oiseau nous permet littéralement d’avoir une « vue à vol d’oiseau ». Je trouve utile de commencer une semaine en essayant de toujours commencer par la vue d’ensemble au lieu de s’enliser tout de suite dans le vif du sujet.

Jetez un œil ici :

Le clip, initialement publié en 2019, a enregistré 1,3 million de vues ainsi qu’une réaction d’inondation des utilisateurs des médias sociaux. De nombreux utilisateurs ont partagé les messages qu’ils ont tirés de la vidéo. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Ce que je devrais apprendre de cet oiseau, c’est que la hauteur des montagnes est comme un problème. Mes ailes sont les opportunités, je devrais croire en moi et voler haut en ignorant les montagnes.

“Aucune limite est le message de cette vidéo”, a commenté un autre utilisateur.

Un utilisateur a souligné les avantages de voir les problèmes avec une vue à vol d’oiseau.

Pendant ce temps, Anand Mahindra a récemment été emporté par une tendance inattendue des mèmes photoshop sur Twitter. L’industriel a tweeté à propos de Mahindra Group introduisant une équipe de rodéo aux États-Unis. Les utilisateurs des médias sociaux ont demandé s’ils allaient le voir bientôt porter un chapeau de cow-boy. À quoi Mahindra a répondu qu’il aimerait voir quelqu’un en mettre un sur ses photos. Et c’est ainsi qu’a commencé la tendance des mèmes qui l’entourait. Les utilisateurs de Twitter ont partagé plusieurs versions photoshoppées de l’industriel en chapeaux de cow-boy.

Certaines modifications étaient plus réalistes que d’autres. Mahindra a également répondu à quelques-unes de ces modifications et a choisi ses préférées.

