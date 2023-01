Anand Mahindra partage la vidéo d’une rencontre rapprochée entre un aigle et un nageur

Anand Mahindra partage fréquemment des photos et des vidéos intéressantes avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il utilise la scène pour mettre en valeur le potentiel inexploité des gens et parfois pour promouvoir ses idées inspirantes et motivantes. L’industriel a désormais souligné l’importance d’être reconnaissant pour chaque jour en partageant une référence vidéo. La vidéo, initialement partagée le 23 novembre 2022, montre l’aigle planant au-dessus d’un homme alors qu’il nage énergiquement. L’aigle, que l’on voit voler vers l’homme, s’enfuit rapidement sans faire de mal.

Parallèlement à la vidéo, Anand Mahindra a également écrit une note qui disait : “Parfois, vous êtes surveillé et soigné sans même réaliser à quel point vous êtes béni et chanceux… Nous devons ressentir de la gratitude pour chaque jour qui semble juste” normal “.”

Jetez un oeil au tweet ci-dessous:

Parfois, vous êtes surveillé et pris en charge sans même réaliser à quel point vous êtes béni et chanceux… Nous devons ressentir de la gratitude pour chaque jour qui semble juste « normal », pic.twitter.com/osbez0Db3O— anand mahindra (@anandmahindra) 20 janvier 2023

La vidéo a recueilli plus de 282 000 vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont tweeté à quel point la vidéo est merveilleuse avec la note. L’un des utilisateurs a écrit : « Une vidéo géniale !!! Il y a toujours un pouvoir au-delà qui vous regarde… croire en cela vous aidera toujours à réussir”

Une vidéo brillante !!! Il y a toujours un pouvoir au-delà qui vous regarde… croire en cela vous aidera toujours à réussir – vignesh (@vickyshekar) 20 janvier 2023

Un autre a déclaré: «Ce moment est là où se trouve la magie. Ce moment est où le bonheur est. La gratitude est la seule chose qui vous aide vraiment à chérir ce moment ».

Ce moment est où la magie estCe moment est où le bonheur estLa gratitude est la seule chose qui vous aide vraiment à chérir ce moment. – Akshay Jain (@akshayj) 20 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Parfois, cela arrive. Pour tout, nous devons remercier Dieu.

Des fois ça arrive. Pour tout, nous devons remercier Dieu. Gopalakrishna Special PP Nalgonda— N.Gopalakrishna (@NGopala50028429) 20 janvier 2023

Anand Mahindra a précédemment partagé une vidéo qui démontrait ironiquement que mère nature triomphera toujours de la technologie sous une forme ou une autre. La vidéo montre un crocodile confus dans l’eau regardant fixement un objet volant planant au-dessus de lui. L’objet, qui était un petit drone, volait bas et près de la surface de l’eau. Le crocodile, qui semble avoir confondu le drone avec un oiseau, saute dessus, l’attrape par les dents et saute à nouveau dans l’eau.

La vidéo a accumulé plus d’un million de vues à ce jour.

