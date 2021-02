Anand Mahindra partage la photo d’une maison mobile au sommet d’un pousse-pousse et souhaite entrer en contact avec l’architecte

Récemment, les photos d’un pousse-pousse automatique transformé en maison mobile sont devenues virales. Imaginé par l’architecte Arun Prabhu NG, ce projet unique a reçu de nombreux éloges de la part des internautes pour l’ingéniosité de l’Arun quant à la façon dont il a réussi à s’intégrer dans un lit, une cuisine et une salle de bain dans le petit espace.

Eh bien maintenant, quelques mois plus tard, le magnat des affaires Anand Mahindra s’est également joint pour faire l’éloge de l’architecte basé à Chennai. Mahindra a été tellement impressionné par le projet qu’il veut maintenant qu’Arun s’associe à lui pour concevoir quelque chose de similaire pour lui.

Mahindra, qui a probablement vu la création d’Arun un peu plus tard, a partagé la nouvelle sur son compte Twitter et a demandé aux internautes de l’aider à entrer en contact avec l’architecte.

«Apparemment, Arun a fait cela pour démontrer la puissance des petits espaces. Mais il était également sur une tendance plus large: une envie de voyager post-pandémique potentielle et le désir d’être «toujours mobile» », a tweeté Mahindra.

Apparemment, Arun a fait cela pour démontrer la puissance des petits espaces. Mais il était également sur une tendance plus large: une envie de voyager post-pandémique potentielle et le désir d’être «toujours mobile». J’aimerais lui demander s’il concevra un espace encore plus ambitieux au sommet d’un pick-up Bolero. Quelqu’un peut-il nous connecter? https://t.co/5459FtzVrZ– anand mahindra (@anandmahindra) 27 février 2021

Il a en outre souhaité que l’architecte aide à concevoir un projet plus important sur un pick-up Bolero.

Il a dit: «J’aimerais lui demander s’il va concevoir un espace encore plus ambitieux au sommet d’un pick-up Bolero. Quelqu’un peut-il nous connecter? »

Le tweet de Mahindra a recueilli plus de 4000 likes et de nombreux commentaires. Depuis qu’il a été partagé plus tôt dans la journée, le tweet a recueilli plus de 2600 likes et plusieurs commentaires.

Les gens ont encore une fois fait l’éloge de la créativité d’Arun et certains ont également dit à quel point l’idée de Mahindra d’un mobile home au sommet d’un Bolero serait merveilleuse.

Monsieur, c’est une excellente idée de s’appuyer sur un boléro. Cela deviendra également une nouvelle tendance après la pandémie que les gens aiment rester en mouvement dans leur propre confort d’une jeep de camping-car. C’est mon rêve auquel tu peux le rendre possible – sriharisampath (@ sriharisampath6) 27 février 2021

Une personne, un utilisateur nommé @ajaykalra, a répondu au tweet de Mahindra en disant comment il avait informé Arun du souhait du magnat des affaires de se connecter avec lui. L’homme a dit qu’Arun était originaire de Namakal dans le Tamil Nadu. Un autre utilisateur avait précédemment partagé que la maison mobile aurait été construite avec juste une voiture et Rs 1 lakh de dépenses.