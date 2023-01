Anand Mahindra partage des moments de pure magie du concert du Shakti Fusion Band

Lorsque les légendes de la musique Zakir Hussain, John MacLaughlin, Vikku Vinayakram, Shankar Mahadevan, Ganesh Rajagopalan et Selvaganesh Vinayakram se sont réunis pour un concert à Mumbai, c’était sûr d’être une nuit mémorable. L’industriel Anand Mahindra a partagé un aperçu du concert, qui semble aussi magique que possible. Sur scène, se trouvent des légendes qui ont sérénadé les gens au-delà des barrières d’âge ou de langue. « Vous avez rarement l’occasion d’assister à un concert dont vous savez qu’il s’agit d’un événement historique et d’une expérience que vous souhaitez préserver et protéger comme une fragile goutte d’eau dans votre main. Hier soir, six maestros, au sommet de leur art, ont fait de la musique qui était – sans exagération – de la pure magie », a tweeté Mahindra.

Découvrez le clip juste ici:

Vous avez rarement l’occasion d’assister à un concert dont vous savez qu’il s’agit d’une occasion historique et d’une expérience que vous souhaitez préserver et protéger comme une fragile goutte d’eau dans votre main. Six maestros, au sommet de leur art, ont fait hier soir une musique qui était, sans exagération, de la pure magie…#Shakti pic.twitter.com/uvGbSKrnTp— anand mahindra (@anandmahindra) 23 janvier 2023

Les utilisateurs des médias sociaux ont été émerveillés par le clip. Alors qu’un utilisateur a fait remarquer que ce concert était une opportunité unique, un autre a mentionné que la musique soulage en effet le corps et l’esprit. D’autres manquaient un autre musicien légendaire Srinivasan Doraiswamy. Un utilisateur de Twitter a écrit : “La légendaire mandoline Srinivas ji me manque en cette glorieuse occasion !”

Il manque la légendaire mandoline srinivas ji en cette glorieuse occasion !— Hari (@gntmirchibajji) 23 janvier 2023

Un autre utilisateur a tweeté : « Pensez, monsieur, si nous pouvions récupérer ne serait-ce que 50 % de notre culture comme la musique, l’éducation verbale ancienne, l’adoration du soleil, les vêtements, notre festival, le modèle de gouvernance locale du village, le statut des femmes, et le lier. avec le sentiment des jeunes, alors combien de croissance l’Inde atteindra.

Pensez juste monsieur si nous pouvions récupérer même 50% de notre culture comme* la musique, *l’éducation verbale ancienne, *l’adoration du soleil,*les vêtements *notre festival*le modèle de gouvernance locale du village *le statut des femmes. associez-le au sentiment des jeunes, puis combien de croissance l’Inde atteindra @ anandmahindra https://t.co/Bunh9Xe6e4— Les dialogues du Bihar (@hargharkibaat) 23 janvier 2023

« Ils y sont encore ! J’adore Shakti », a lu un tweet.

Pendant ce temps, Anand Mahindra a également partagé un clip du légendaire maestro John Mclaughlin, Zakir Hussain et Vikku Vinayakram avant leur concert. Le trio a été vu assis, les bras l’un autour de l’autre, s’amusant avec l’un de leurs morceaux. Le clip a été capturé par le fondateur de Hyperlink Brand Solutions, Jairam. La société était également chargée de promouvoir la performance du légendaire Fusion Group Shakti qui a eu lieu dimanche à Mumbai. Mahindra a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre le concert.

Clip emblématique réalisé par @jairamvgj dont la société Hyperlink Brand solutions fait la promotion de la performance du légendaire Fusion Group ‘Shakti’ aujourd’hui à Mumbai. (Je ne le manquerai pas!) John Mclaughlin, Zakir Hussain et l’incroyable Vikku Vinayakram s’amusent avec l’un de leurs morceaux.👏🏽👏 🏽👏🏽 pic.twitter.com/ZPaXIRmmPG— anand mahindra (@anandmahindra) 22 janvier 2023

Le groupe de fusion Shakti est une collaboration transcontinentale sans précédent. C’est le groupe vieux d’un demi-siècle qui réunissait des musiciens orientaux et occidentaux. Mumbai n’est pas le seul endroit qui va assister à leur performance extraordinaire. Le groupe devrait faire sa prochaine apparition au Calcutta Cricket and Football Club (CCFC) de Kolkata le 24 janvier et au Jawahar Lal Nehru Indoor Weightlifting Auditorium de Delhi le 28 janvier.

