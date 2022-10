Anand Mahindra obtient un nouveau SUV Scorpio-N et demande à Internet de suggérer des noms

Vêtu de tenues formelles et portant des lunettes de soleil, le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra, a pris livraison de son tout nouveau Scorpio-N dans un showroom de Mahindra. Le magnat des affaires a partagé une ravissante photo de son nouveau SUV sur Twitter. Sur la photo, on peut voir Anand Mahindra tenant un bouquet de fleurs à côté d’un homme qui semble être un directeur des ventes. Tout en partageant la photo, Mahindra a exprimé son enthousiasme à l’idée de recevoir son Scorpio-N et a également exhorté les internautes à suggérer un bon nom pour sa voiture. Mahindra a écrit : « Grand jour pour moi ; reçu mon Scorpion-N. Besoin d’un bon nom pour cela. Recommandations bienvenues !”

Grand jour pour moi; reçu mon Scorpion…. Besoin d’un bon nom pour cela… Recommandations bienvenues! pic.twitter.com/YI730Eo9uh — anand mahindra (@anandmahindra) 7 octobre 2022

Le tweet d’Anand Mahindra est devenu viral avec plus de 54 000 likes. Les internautes ont loué la franchise de Mahindra et son enthousiasme enfantin pour l’achat d’une nouvelle voiture.

Certains utilisateurs de Twitter étaient perplexes si Anand Mahindra avait acheté le nouveau SUV ou si l’homme posant à côté de lui l’avait acheté et recevait les clés du président lui-même. L’utilisateur de Twitter Aviraj Singh a tweeté: “J’ai d’abord pensé que la personne de gauche l’avait acheté et que les clés étaient remises par @anandmahindra lui-même.”

J’ai d’abord pensé que la personne de gauche l’avait acheté et que les clés étaient remises par @anandmahindra lui-même 😄 – Aviraj Singh (@avirajsingh) 7 octobre 2022

Anand Mahindra a répondu à ce tweet et a précisé qu’il avait apporté la voiture pour lui-même. L’homme de 67 ans a également ajouté qu’il avait hâte de prendre le volant de son nouveau SUV. Mahindra a écrit : « Pas aujourd’hui. Aujourd’hui, j’étais égoïste. J’ai hâte de prendre le volant.

😂 Pas aujourd’hui. Aujourd’hui, j’étais égoïste… J’ai hâte de prendre le volant… https://t.co/FycBnLv4If — anand mahindra (@anandmahindra) 7 octobre 2022

Anand Mahindra est un utilisateur passionné des médias sociaux et a une présence impressionnante sur Twitter. L’industriel milliardaire partage souvent des contenus accrocheurs sur le site de microblogging. Les tweets pleins d’esprit et les remarques réfléchies de Mahindra sont très bien accueillis par Twitterati.

Scorpio-N est l’une des voitures les plus populaires de Mahindra Auto. Le Scorpio-N est vendu aux côtés du Scorpio Classic. Le Scorpio-N est considérablement plus moderne que le Scorpio Classic et est livré avec la technologie de voiture connectée AdrenoX. Le Mahindra Scorpio-N 2022 est proposé avec un moteur à essence mStallion de 2,0 litres et un moteur diesel mHawk de 2,2 litres. Le Scorpio a cultivé une base de fans fidèles au fil des ans en raison de sa présence imposante sur la route, de son aspect pratique et de ses capacités tout-terrain.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici