Anand Mahindra ne peut pas franchir cet escalier pliable

L’industriel Anand Mahindra bénéficie d’un énorme nombre de fans, non seulement en raison de ses prouesses commerciales, mais aussi pour ses messages pleins d’esprit et inspirants sur les réseaux sociaux qui captivent souvent l’intérêt des internautes. Poursuivant cette tendance, le magnat des affaires a une fois de plus surpris Internet avec son dernier message. Attirant l’attention d’Internet, Mahindra a partagé la vidéo d’un escalier “simple mais créatif”. En publiant une vidéo de la même chose sur son compte Twitter officiel, Mahindra a révélé qu’il l’avait reçu sur son WhatsApp. Le clip montre une structure métallique, qui est fixée au mur.

La vidéo montre un homme ouvrant un loquet et tirant la grille qui se transforme en un véritable escalier qui a une balustrade à sa gauche et un mur à droite. Démontrant la force de l’escalier au design unique, l’homme a même marché dessus et est monté au premier étage. Tout en partageant la vidéo, Mahindra a écrit dans la légende : « Exceptionnel. Si simple mais créatif. Outre le désencombrement de l’espace, cela ajoute en fait un élément esthétique attrayant à un mur extérieur autrement austère. De quoi faire des envieux des créateurs scandinaves !! (Je ne sais pas d’où cela vient. Reçu dans ma boîte à merveille WhatsApp).

Fait intéressant, la vidéo a également attiré l’attention d’un innovateur, qui a affirmé avoir conçu un escalier en acier fonctionnant sur le même principe. S’adressant à la section des commentaires, l’utilisateur a posté deux photos, l’une appartenait à l’époque de la construction de cet escalier, et une autre apparaît comme un plan de celui-ci. En le publiant, il a détaillé dans la légende: «Ceci est inspiré du concept de klapster en bois. Je l’avais conçu avec de l’acier, la largeur des marches est la même que la largeur de la porte ou de l’entrée. Les deux côtés ont un support articulé, voici des dessins/plans pour un support latéral, et le côté opposé est un miroir. »

Les internautes ont félicité l’innovateur et l’ont qualifié d’imagination brillante. Un utilisateur a écrit : « Super économiseur d’espacement et chapeau aux idées. Un autre a écrit : « Bonne création. Devrait être adopté par les personnes vivant dans une petite zone. En faisant cela, ils peuvent augmenter la surface de leur vie.

Que pensez-vous de cette innovation ?

