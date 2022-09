Anand Mahindra loue le concept de cette salle de mariage portable, regardez la vidéo virale

Avec ses messages uniques et stimulants, l’industriel Anand Mahindra ne manque jamais d’étonner ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il a récemment tweeté un concept intrigant pour un lieu de mariage mobile qui fonctionnait pleinement. Dimanche, Anand Mahindra a partagé une vidéo sur Twitter montrant le lieu de mariage portable transporté à l’intérieur d’un camion. Il a un intérieur contemporain, une superficie de 40 * 30 pieds carrés et peut accueillir 200 personnes à la fois.

La vidéo virale de deux minutes commence par un gros camion et se transforme rapidement en une élégante salle de mariage contemporaine. Il dépeint également quelques-uns des événements qui s’y déroulent. On observe également que le couloir est décoré avec un éclairage, un mobilier et une climatisation de bon goût.

Anand Mahindra a tweeté à propos de la vidéo avec le message suivant : « J’aimerais rencontrer la personne derrière la conception et le design de ce produit. Tellement créatif et réfléchi. Fournit non seulement une installation aux régions éloignées, mais est également respectueux de l’environnement car il n’occupe pas d’espace permanent dans un pays à forte densité de population.

La vidéo a reçu plus de 34 000 likes et 7,7 lakh vues en quelques heures depuis sa publication. Le tweet a été retweeté par plus de 4 000 utilisateurs de Twitter, et de nombreux autres ont exprimé leur soutien au concept dans la section des commentaires de la publication.

Les internautes ont applaudi l’idée innovante et ont remercié Mahindra d’avoir mis en avant les initiatives des créatifs sur Twitter.

Un utilisateur a posté : “Incroyable, créatif et respectueux de l’environnement ! C’est de MH.

“Impressionnant. C’est innovant et cela aidera les gens à organiser la réception et permettra d’économiser d’énormes frais de location », a commenté un autre utilisateur.

Un troisième utilisateur a retweeté la vidéo et l’a sous-titrée : « Idée très innovante, adaptée aux petits mariages. Compliments… Jai Hind.

Que pensez-vous de cette nouveauté ?

