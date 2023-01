Anand Mahindra laisse tomber une vieille vidéo d’un étudiant indien déchirant l’Empire britannique

Une vieille vidéo d’un jeune étudiant indien faisant la leçon à un représentant britannique lors d’un débat au lycée en 1957 devient virale sur les réseaux sociaux. L’étudiant expose les atrocités de l’empire britannique avec ses points forts, laissant le représentant sans voix. Le sujet du débat était « les préjugés », et la vidéo montre les étudiants scolarisant une Anglaise, peut-être l’animatrice du débat, sur la façon dont l’empire a vidé l’Inde de sa richesse. La vidéo a également attiré l’attention de l’industriel Anand Mahindra qui a partagé le clip sur Twitter.

Dans la vidéo, le jeune homme identifié comme M. Gopinath a défini le sujet du débat comme suit : « Le préjugé est une ignorance volontaire. Elle n’est dictée que par l’émotion. Et la peur et la suspicion que cela crée causent plus de mal que je ne peux l’imaginer.”

Il a poursuivi en disant que les relations amicales de l’Inde avec la Grande-Bretagne relèvent entièrement de la responsabilité de son propre peuple, et non de celle des Britanniques. En outre, M. Gopinath a évoqué l’exploitation de la forêt tropicale du Sarawak par l’Empire britannique. M. Gopinath a également expliqué que sans les mêmes ressources matérielles, qui provenaient toutes de l’Inde, l’empire britannique n’aurait pas duré un seul jour.

Lorsque Mahindra a partagé la vidéo, il a demandé ce qu’il était advenu de l’étudiante persistante qui avait interrompu la modératrice britannique lorsqu’elle avait affirmé que l’Inde et le Royaume-Uni étaient amis. Il a même demandé au député du Congrès Shashi Tharoor où se trouvait M. Gopinath. La vidéo est sous-titrée: “Cela circulait furieusement sur les réseaux sociaux hier. Merveilleux de voir quelqu’un défendre si vigoureusement la cause de l’Inde en 1957 ! Shashi Tharoor, je suis sûr que vous avez vu cela et que vous savez peut-être ce qu’il est advenu de M. Gopinath… »

Shashi Tharoor a partagé le clip et a écrit: “Je * suis * né à ce moment-là! Et je connais le brillant étudiant indien à lunettes, qui est devenu un haut fonctionnaire de l’OIT. Il est maintenant à la retraite et vit dans un anonymat non mérité ».

Outre Shashi Tharoor, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont été stupéfaits en regardant cette vidéo, tandis que certains ont partagé plus de détails à ce sujet. Un utilisateur a écrit que l’individu vu dans la vidéo est devenu un diplomate indien et a servi pour l’OIT pendant de nombreuses années. “Un esprit brillant et peut-être le meilleur rédacteur de l’histoire de la MEA”, a-t-il ajouté.

Un autre utilisateur a écrit: “La dame prise entre deux champions sérieux”.

La vidéo a recueilli plus de 352 000 vues depuis qu’elle a été partagée en ligne.

