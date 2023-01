Anand Mahindra inspiré par la routine d’entraînement de Neeraj Chopra

Neeraj Chopra est entré dans l’histoire après être devenu le premier athlète indien à remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques au lancer du javelot masculin. Son exploit a laissé le pays fier et a maintenant acquis une reconnaissance mondiale avec ses victoires qui ont suivi. Mais pour sortir vainqueur, « rien n’est facile » et tout demande « des efforts extraordinaires et éreintants ». Récemment, une vidéo de Neeraj Chopra faisant sa routine d’entraînement a laissé l’industriel Anand Mahindra inspiré alors qu’il partageait la vidéo et louait ses efforts.

Dans le clip de 33 secondes partagé par le président de Mahindra et Mahindra, on peut voir Neeraj Chopra s’échauffer en sprintant et en faisant l’exercice Carioca, qui est connu pour améliorer le jeu de jambes et la coordination. Le tweet d’Anand Mahindra disait: «Le simple fait de regarder la routine d’entraînement de Neeraj Chopra me rappelle l’effort extraordinaire et éreintant qui se trouve« dans les coulisses »de toute victoire. Rien n’est facile ».

Découvrez le tweet ici-

La vidéo a été initialement partagée par un compte nommé Beau Throws. Il a recueilli plus de 9 lakh vues. Les utilisateurs de Twitter ont également été impressionnés et ont partagé leur appréciation pour le lanceur de javelot dans la section des commentaires. Découvrez les réactions ici-

Un utilisateur a écrit : « Immense respect pour Neeraj. Il a une concentration incroyable sur son objectif. Il n’aspire pas aux octets médiatiques et à la validation. Il n’est tout simplement pas intéressé. Il ignore chaque élément de sa vie, sauf améliorer ses performances et battre de nouveaux records si régulièrement que les gens pensent que ce n’est pas grave ».

Immense respect 4 Neeraj. A une concentration incroyable sur son objectif. Il n’aspire pas aux octets et à la validation des médias..il n’est tout simplement pas intéressé. 17 janvier 2023

Un autre utilisateur s’est demandé si “il y a quelque chose que nous pouvons réaliser sans travail acharné?”

Y a-t-il quelque chose que nous pouvons accomplir sans travailler dur ? — Rajeev Nair (@nair_n94971768) 17 janvier 2023

Une personne a ajouté : « Wow, la routine d’entraînement de Neeraj Chopra est inspirante ! Le dévouement et le travail acharné transparaissent vraiment, un véritable témoignage de l’effort qui va dans chaque victoire. Continue comme ça!”

Ouah, @Neeraj_chopra1La routine d’entraînement de est inspirante ! Le dévouement et le travail acharné transparaissent vraiment, un véritable témoignage de l’effort qui va dans chaque victoire. Continue comme ça! 💪🏼— Manjit Prabhu (@Manjit_Prabhu) 17 janvier 2023

«Mon Dieu et faire cela jour après jour, sans relâche. C’est de cela que sont faits les champions », lit-on dans un commentaire.

Gosh .. et de faire ce jour après jour, implacable. C’est de cela que sont faits les champions.— Mehul Desai (@livingfree60) 17 janvier 2023

Neeraj Chopra s’entraîne actuellement pour la saison 2023 à l’Université de Loughborough au Royaume-Uni. Il se prépare pour les Jeux asiatiques 2023 à Hangzhou, les Championnats du monde d’athlétisme à Budapest et la série Diamond League. Il vise la barre des 90 m cette année car c’est une marque magique pour un athlète

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici