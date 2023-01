Anand Mahindra insiste sur la façon dont la nature « triomphera toujours de la technologie » avec cette vidéo sur le crocodile

L’industriel Anand Mahindra est bien connu sur Twitter pour son contenu plein d’esprit, inspirant et stimulant. Cela comprend des vidéos et des images qui deviennent très souvent virales sur les plateformes de médias sociaux. Ses tweets contiennent souvent des leçons de vie que les individus peuvent suivre. Dans un tweet récent, Anand Mahindra a partagé une vidéo qui a ironiquement prouvé que mère nature l’emportera toujours sur la technologie sous une forme ou une autre.

La vidéo montrait ce qui semble être un crocodile confus dans l’eau regardant un objet volant planant au-dessus de lui. L’objet, qui était un petit drone, volait assez bas et près de la surface de l’eau. Le crocodile, qui semble avoir confondu le drone avec une sorte d’insecte ou d’oiseau, saute sur lui, le saisit par les dents et saute directement dans l’eau. On voit clairement le crocodile mettre tout en œuvre pour avaler un drone volant qu’il considérait comme son repas potentiel.

Le tweet publié par Anand Mahindra avec la vidéo disait : “La preuve que le monde naturel triomphera toujours de la technologie.” Le partage vidéo a reçu plus de 59 800 vues et plus de 2 000 likes. La section des commentaires était remplie de personnes prenant deux positions différentes sur la pensée partagée par Anand Mahindra. Certains utilisateurs étaient d’accord avec lui tandis que d’autres ont également souligné l’interférence technologique dans la nature.

Un utilisateur a commenté : « La nature gagne toujours. Le reste est une question de temps et de situation.

Un utilisateur a également souligné: “C’est un peu dérangeant – tant qu’il y a intrusion, cela pourrait aussi être nocif si le crocodile ingère une pièce électronique.”

Un autre utilisateur a écrit: “Et aussi ce crocodile saurait maintenant que tout ce qui bouge n’est pas un repas.”

“Il n’y a rien dans ce monde qui puisse prendre le dessus sur la nature et ses règles”, commente un autre utilisateur.

Une vidéo d’un crocodile effrayé dans l’eau au début du mois a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. A l’aide d’un bâton, un homme chassa les féroces reptiles. Aucun des crocodiles n’a tenté d’aller vers l’homme, mais quand il en a frappé un avec un bâton, tous les crocodiles ont obéi et ont nagé jusqu’à l’eau.

