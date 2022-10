Anand Mahindra impressionné par une jeune fille qui a réalisé 15 portraits à la fois

Anand Mahindra – le président du groupe Mahindra – est un fervent utilisateur des médias sociaux et laisse souvent à ses abonnés des informations uniques et intéressantes avec son opinion sur la plateforme de micro-blogging Twitter. Récemment, l’industriel a partagé une vidéo d’une fille qui détient un record sans précédent de réalisation de 15 portraits à la fois ; et a proposé de la soutenir avec une bourse. Selon un rapport de Tribune India, son exploit a été certifié par Guinness World Records. S’adressant à Twitter, Mahindra a partagé la vidéo, qui a maintenant amassé plus de 2,6 millions de vues.

Jetez un œil au message sincère ici.

Comment est-ce possible?? Clairement, c’est une artiste talentueuse. Mais peindre 15 portraits à la fois, c’est plus que de l’art, c’est un miracle ! Quelqu’un situé près d’elle qui peut confirmer cet exploit? Si elle est valide, elle doit être encouragée et je serais heureux de fournir une bourse et d’autres formes de soutien. pic.twitter.com/5fha3TneJi — anand mahindra (@anandmahindra) 27 octobre 2022

L’homme d’affaires de renom est surtout connu pour sa personnalité magnanime et aide régulièrement les gens à réaliser leur véritable potentiel. Dans le post, Mahindra a déclaré que la fille est clairement une artiste talentueuse, et si elle est confirmée, son exploit doit être applaudi. Il a également proposé de fournir volontiers une bourse et d’autres formes de soutien à la jeune fille. Il a légendé le message et a écrit: “Comment est-ce même possible ?? De toute évidence, c’est une artiste talentueuse. Mais peindre 15 portraits à la fois, c’est plus que de l’art, c’est un miracle ! Quelqu’un situé près d’elle qui peut confirmer cet exploit? Si elle est valide, elle doit être encouragée et je serais ravie de lui offrir une bourse et d’autres formes de soutien. »

Dans la vidéo, la jeune fille fixe visiblement différents stylos sur une échelle, puis commence à dessiner divers portraits sur papier. Les utilisateurs de Twitter ont réagi de plusieurs manières au message de Mahindra. Les réactions vont de l’incrédulité totale à l’appréciation de l’industriel qui a proposé d’aider le jeune artiste. Un utilisateur a déclaré : « Si c’est légitime, c’est incroyable. Le côté spéculatif de moi me fait me demander si les accessoires du “stylo” sont une forme de gommes (liquides ou sèches) qui éliminent un revêtement blanc pour révéler les images sous-jacentes”, tandis qu’un autre utilisateur a déclaré : “Fascinant à regarder. Ce n’est tout simplement pas plausible. Il faudrait que je le voie en personne pour le croire. La configuration à elle seule suggère qu’il n’y a aucun moyen. Même avec une articulation maîtrisée avec une motricité fine et un talent incroyable. Toujours très cool et les dessins sont bien faits. Ça doit être un truc.

Avez-vous aimé la vidéo ? Dites-nous dans la section des commentaires.

