Anand Mahindra impressionné par la version Desi de ChatGPT

ChatGPT d’OpenAI, un chatbot d’intelligence artificielle (IA), a généré un énorme buzz sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines. En fait, la frénésie autour de ChatGPT a déclenché un festival de mèmes sur Twitter. Rejoignant le train en marche, l’industriel Anand Mahindra a également partagé un mème hilarant sur ChatGPT. Le milliardaire a tweeté à propos d’un stand de chaat nommé d’après Chat GPT. “Cela a l’air photoshoppé mais c’est quand même intelligent. Nous savons comment « indianiser » et démystifier tout ce que nous rencontrons !”, a écrit Mahindra dans les légendes.

Le nom de marque innovant du stand de discussion semble avoir impressionné non seulement Mahindra, mais également d’autres médias sociaux. Le jeu de mots dans le mème est en effet ingénieux pour les collations indiennes comme aloo tikki, bhalla papdi sont appelés chaat.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Ha ! Nous avons définitivement le don de faire passer les choses au niveau supérieur. J’ai hâte de voir ce que nous indianiserons ensuite.”

Un autre utilisateur a tweeté : “C’est incroyable, c’est l’Inde créative.”

Un utilisateur a suggéré que le lancement unique pourrait bientôt faire une apparition sur Shark Tank India pour collecter des fonds.

Une nouvelle startup. Doit avoir engagé une grande agence de publicité pour promouvoir son produit. On le verra bientôt dans #SharkTankIndia3 pour la collecte de fonds et le mentorat— Swati Swagatika (@SwatiSwagatik20) 7 février 2023

Ce n’est pas la première fois qu’Anand Mahindra tweete un mème amusant. Le président du groupe Mahindra partage souvent des vidéos et des images accrocheuses sur le site de microblogging.

Fait intéressant, le fondateur de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, a également partagé le même mème dans l’un de ses tweets.

Le chatbot alimenté par l’intelligence artificielle (IA) chatGPT a été lancé par OpenAI il y a deux mois. Depuis son lancement, chatGPT a émergé comme un changeur de jeu et est présenté comme un tueur de Google. Le modèle offre un puissant moteur d’IA capable de reproduire une conversation humaine. Il prend une entrée en langage naturel et génère une sortie en langage naturel, ce qui lui permet d’engager des conversations avec les gens. Bien qu’il y ait eu d’autres modèles construits dans le même but, ce chatbot génère automatiquement des textes articulés basés sur des invites écrites d’une manière beaucoup plus avancée et créative que les autres.

Le chatbot futuriste pourrait vous écrire une chanson dans le style de votre musicien préféré, compléter votre question de devoir (500 mots sur la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Pas de problème), écrire un discours et même produire un code de programme spécifique. En raison de son utilité exceptionnelle dans plusieurs secteurs, Chat GPT peut devenir une menace potentielle pour un large éventail d’emplois à l’avenir. Microsoft, propriétaire du moteur de recherche Bing, a annoncé en janvier un partenariat de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI.

