Anand Mahindra félicite un agriculteur d’avoir laissé une partie du champ non récoltée pour sauver le nid d’oiseau

Le magnat des affaires Anand Mahindra a partagé une vidéo réconfortante sur son compte Twitter. Dans le clip, on peut voir un fermier qui a choisi de garder une partie de sa terre non récoltée parce qu’il a repéré un nid et des œufs de moineau.

Se félicitant de cette décision de l’agriculteur du Tamil Nadu, l’homme d’affaires a déclaré que c’est tout ce dont la planète a besoin à l’heure actuelle. Il a également qualifié le fermier de «héros environnemental». La vidéo selfie du fermier montre le nid et révèle également qu’il a fait des efforts pour sécuriser la zone autour du nid.

Cet homme est un héros environnemental. Et cette histoire nous raconte comment nous devons tous traiter cette planète et nos concitoyens… 👏👏👏 https://t.co/er9uXlQ5UR– anand mahindra (@anandmahindra) 24 février 2021

Les internautes ont également partagé les sentiments de Mahindra. Certaines personnes ont également suggéré des idées grâce auxquelles les gens en général peuvent aider les oiseaux et autres animaux errants. Un autre groupe de personnes a déclaré que les vrais héros de notre pays et de l’environnement sont les agriculteurs. Une personne a également mentionné comment il avait fait la même chose dans son champ après avoir repéré une ruche. Il a écrit: «Chaque agriculteur le fait s’il rencontre une telle chose. C’est très courant. J’ai vu cela tant de fois dans ma vie. Même moi, j’ai laissé une partie dans un champ où il y avait une ruche.

Chaque agriculteur le fait s’il rencontre de telles choses. C’est très courant. J’ai vu cela tellement de fois dans ma vie. Même moi, j’ai laissé une partie du champ où il y avait Beehive. – SANJEESH (@CoffeeWalaa) 24 février 2021

Un utilisateur a également suggéré que les grandes entreprises devraient également prendre des mesures pour l’amélioration de l’environnement.

Les grandes entreprises citoyennes doivent se rassembler, tirer parti de leur RSE et d’autres ressources et peuvent construire des micro-forêts dans les villes, faire des plantations sur et autour des collines. Peu d’organisations le font individuellement. – Sumedh Patil (@sumedh_bp) 24 février 2021

Jetez un œil à certaines des autres réactions sur le post:

Chaque agriculteur le fait s’il rencontre de telles choses. C’est très courant. J’ai vu cela tellement de fois dans ma vie. Même moi, j’ai laissé une partie du champ où il y avait la ruche. 24 février 2021

Selon un Temps de l’Inde rapport, le fermier appartient à un village près de Kumbakonam dans Thanjavur du Tamil Nadu. Son nom est J Ranganathan et il a quarante ans. Selon le rapport, la vidéo montre le moment où la récolte de Ranganathan avait terminé son cycle de 120 jours et était prête pour la récolte. Le nid a été repéré par le fermier compatissant alors qu’il récoltait son champ avec une machine de récolte. Après avoir repéré le nid, il a demandé à l’opérateur de la machine de s’arrêter et a continué à vérifier le nid.

Ranganathan a déclaré au média qu’il avait vu quatre œufs d’un moineau placés dans le nid. Il a également ajouté qu’il n’était pas d’humeur à déplacer le nid et qu’il a donc gardé la partie particulière du champ non récoltée.

De plus, pour s’assurer qu’aucun dommage n’est fait au nid, il a calé quatre bâtons autour de la récolte qui retenait le nid pour s’assurer que le nid et les œufs étaient en sécurité. Il pense également qu’un jour, lorsque ces œufs éclosent ou approchent de l’éclosion, leur mère moineau peut revenir sur place.