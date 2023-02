Anand Mahindra fasciné par les compétences de productivité du serveur alors qu’il équilibre 16 assiettes

Les gens présentent souvent des compétences uniques à leur travail sur les réseaux sociaux et certaines de ces compétences ont tendance à attirer beaucoup d’attention en raison de leur caractère unique et de leur précision. L’industriel Anand Mahindra a partagé une vidéo et a apprécié les compétences d’un serveur qui a été vu en train de tenir une grande tour d’assiettes dosa dans sa main. Le serveur transportait 16 assiettes de dosa à la fois et avait clairement impressionné Anand Mahindra.

La vidéo commence par un homme préparant des dosas chaudes et les disposant sur des assiettes que le serveur empile méthodiquement une à une sur sa main gauche, avant de s’approcher des convives attablés depuis la cuisine. Puis, tout en se rappelant qui a commandé quoi, il continue à servir toutes ces variétés de dosa à différentes tables.

La vidéo a fasciné le président du groupe Mahindra. « Nous devons faire reconnaître la ‘productivité des serveurs’ comme un sport olympique. Ce monsieur serait un prétendant à l’or dans ce cas », a écrit l’industriel dans la légende.

Nous devons faire reconnaître la « productivité des serveurs » comme un sport olympique. Ce monsieur serait un prétendant à l’or dans cette épreuve… pic.twitter.com/2vVw7HCe8A— anand mahindra (@anandmahindra) 31 janvier 2023

La vidéo a recueilli plus d’un million de vues depuis qu’elle a été partagée il y a un jour. Plusieurs utilisateurs dans la section des commentaires ont ensuite applaudi le serveur pour ses compétences exceptionnelles en matière d’équilibrage et de service, tandis que d’autres ont remis en question les problèmes d’hygiène dans la manière dont les assiettes étaient placées.

Un utilisateur a commenté: “Pour l’amour de Dieu, je pensais que chaque assiette serait la dernière, mais il a continué à s’empiler!”

Pour l’amour de Dieu, je pensais que chaque assiette serait la dernière, mais il a continué à s’empiler ! – Pranaav Sharma (@PranaavSharma) 31 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit: “Mon TOC dit que les éléments comestibles touchent le fond des assiettes.”

Mon TOC dit que les éléments comestibles touchent le fond des assiettes. – Subham Stark (@iamsubhamstark) 31 janvier 2023

“Cher Monsieur, merci d’avoir partagé cette vidéo. C’est un rappel qu’à notre époque où les gens recherchent des raccourcis, rien ne remplace le travail acharné, l’humilité, la pratique constante et le sourire », a commenté un utilisateur.

Cher Monsieur, merci pour le partage de ces vidéos. C’est un rappel qu’à l’ère d’aujourd’hui où les gens recherchent des raccourcis, rien ne remplace le travail acharné, l’humilité, la pratique constante et le sourire.— Harsh K. Ved (@ HKV3603) 1 février 2023

“Il a une bonne compréhension de la physique et de la thermodynamique dans la façon dont les plaques sont soigneusement placées à la fois pour l’équilibre et pour éviter que ses mains ne s’ébouillantent”, lit-on dans un autre commentaire.

Il a une bonne compréhension de la physique et de la thermodynamique dans la façon dont les plaques sont soigneusement placées à la fois pour l’équilibre et pour éviter que ses mains ne s’ébouillantent— Donald Un-Jong (@dhtal1) 31 janvier 2023

Cette vidéo de l’impressionnante performance d’équilibrage du serveur a été capturée à Vidyarthi Bhavan, un restaurant bien connu du sud de l’Inde à Bengaluru. Alors que Mahindra n’a pas mentionné l’emplacement, le restaurant a répondu au tweet de l’industriel.

Merci @anandmahindra monsieur pour avoir tweeté à propos de notre serveur. Tous les serveurs de notre restaurant sont formés pour cela. L’ensemble du lot de Dosays préparés serait porté par lui aux clients à sa table de service. J’aimerais profiter de cette occasion pour vous inviter chez nous. https://t.co/0ju4lNpxzm– Vidyarthi Bhavan (@VidyarthiBhavan) 31 janvier 2023

Le restaurant a connu des débuts modestes en 1943 et était populaire pour servir de la nourriture de poche aux étudiants.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici