Anand Mahindra fait l’éloge d’un véhicule électrique 6 places innovant alors que les internautes sont impressionnés par Desi Jugaad

Le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra, est très populaire sur Twitter pour son humour et ses messages informatifs. Jeudi également, l’industriel s’est rendu sur le site de réseautage social en publiant une vidéo d’un ingénieux véhicule électrique (VE) construit par un jeune homme de l’Inde rurale. Il a attiré l’attention sur le véhicule électrique à six places, soulignant les utilisations possibles de cette nouvelle invention. Le milliardaire a également exprimé son admiration pour les innovations en matière de transport qui naissent des régions rurales. Les internautes ne pourraient pas être plus d’accord !

Dans la vidéo, on peut voir un jeune homme rouler sur un long deux-roues électrique bleu à plusieurs places. Lorsqu’on lui demande ce qu’il a fait, l’intéressé répond qu’il s’agit d’un véhicule pouvant accueillir six personnes à la fois, dont le chauffeur. Le jeune individu a en outre révélé qu’il lui en coûtait entre 10 000 et 12 000 pour construire le véhicule. “Il parcourt 150 km en une seule charge… et se recharge complètement en Rs 8-10”, affirme-t-il en outre.

Dans la légende, Mahindra a écrit : « avec seulement de petites entrées de conception (sections cylindriques pour le châssis @BosePratap ?), cet appareil pourrait trouver une application mondiale. En tant que « bus » touristique dans les centres touristiques européens bondés ? Je suis toujours impressionné par les innovations en matière de transport rural, où la nécessité est la mère de l’invention.”

Les internautes sont également impressionnés par l’invention du jeune, dont le nom et l’emplacement n’ont pas été révélés dans la vidéo, a mis au point. Beaucoup ont même imploré Mahindra d’aider l’homme à breveter la conception et la technologie. Il y a plusieurs sympathisants dans la section des commentaires.

L’un d’eux a écrit: “J’espère que ce jeune homme obtiendra des conseils pour faire breveter sa conception afin qu’elle puisse être exploitée commercialement.” Un autre utilisateur a exprimé son soutien à cet “innovateur desi” et a demandé à Mahindra s’il avait l’intention d’encourager de tels innovateurs, disant que “le “Real Shark Tank” peut être ici sur Twitter.”

De nombreux utilisateurs ont souligné à quel point les véhicules électriques sont bien meilleurs pour l’environnement et la planète. Ils sont d’avis qu’il faudrait mettre davantage l’accent sur des innovations durables comme celles-ci.

It's a mixture of 26V battery junction without gears to run the wheel. Rest is steel structure. Small/easy design. Even he has not used 3D design tools also.

Automobile companies must rethink on cost wise efficiency of hundreds of designers.

