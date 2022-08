Anand Mahindra fait l’éloge du prodige des échecs Praggnanandhaa et l’appelle “le nouvel occupant du trône”

Anand Mahindra a félicité le prodige des échecs indien Rameshbabu Praggnanandhaa pour sa victoire contre le quintuple champion du monde en titre Magnus Carlsen à la FTX Crypto Cup.

Appréciant le jeune talent, Mahindra a écrit: «Regardez bien ce visage jeune mais intense. Si les échecs sont un Game of Thrones, il y aura peut-être bientôt un nouvel occupant du trône… (Et nous devrions tous apprendre à épeler son nom correctement !) »

Regardez bien ce visage jeune mais intense. Si les échecs sont un Game of Thrones, il y aura peut-être bientôt un nouvel occupant du trône… 👏🏽👏🏽👏🏽 (Et nous devrions tous apprendre à épeler son nom correctement !) https://t.co/lLKWyO8XBm — anand mahindra (@anandmahindra) 22 août 2022

Les gens, sur les réseaux sociaux, ont apprécié la jeune sensation.

Un utilisateur a déclaré: “J’espère qu’il développera son jeu pour se battre pour les championnats du monde dans un proche avenir.”

Espérons qu’il développe son jeu pour défier les championnats du monde dans un proche avenir — Divyansh Bhonsle (@divyanshbhonsle) 22 août 2022

Un autre a dit : « Bien dit, monsieur. Il est définitivement un prodige et Anand (Viswanathan Anand) a prédit sa croissance il y a quelques années.

Bien dit monsieur… c’est définitivement un prodige n Anand a prédit sa croissance il y a quelques années —Sriram (@Sriram32787000) 22 août 2022

“Un vrai bijou” était le sentiment sur les réseaux sociaux.

Ce petit garçon est un vrai bijou !! – Rituraj B (@ RRaj67464562) 22 août 2022

L’industriel du groupe Mahindra a également chanté les louanges du jeune champion plus tôt. “Il y a une leçon ici enseignée par ce jeune homme : ce n’est que lorsque nous apprécions notre travail et nos défis que nous pouvons réaliser notre plein potentiel”, avait-il tweeté plus tôt.

Il y a une leçon ici enseignée par ce jeune homme : ce n’est que lorsque nous APPRÉCIONS notre travail et nos défis que nous pouvons réaliser notre plein potentiel…👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/eWJgMQr7xE — anand mahindra (@anandmahindra) 22 février 2022

Le jeune grand maître indien a déjoué le champion du monde d’échecs pour la troisième fois en seulement six mois. La dernière victoire est survenue lundi à la FTX Crypto Cup, la finale américaine du Champions Chess Tour, à Miami.

La victoire 2,5-1,5 lors de la rencontre du premier tour dimanche soir à Miami, le premier événement hors ligne de la tournée, a placé Praggnanandhaa à la première place avec le n ° 1 mondial Magnus Carlsen, Jan-Krzysztof Duda de Pologne et Kevin Aronian en le champ all-play-all à huit joueurs.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici