Anand Mahindra fait l’éloge du capitaine Shiva Chauhan, la première femme officier déployée à Siachen

Le capitaine Shiva Chouhan a été choisie comme la première femme officier à être affectée au glacier Siachen, le champ de bataille le plus élevé du monde. Le capitaine Shiva Chouhan du Fire and Fury Corps de l’armée indienne sera l’un des cœurs courageux chargés d’assurer la sécurité de la nation tout en servant dans un endroit où les conditions météorologiques sont extrêmes.

Anand Mahindra s’est adressé à Twitter pour féliciter le capitaine Chouhan d’avoir brisé de nombreux stéréotypes de genre. Il a retweeté une vidéo d’ANI qui provenait à l’origine de l’armée indienne et a écrit : « Shiva Shakti ! Nous l’encourageons et prions pour son succès et sa sécurité. Puisse-t-elle enterrer les stéréotypes de genre au plus profond de la neige de Siachen.

Depuis sa publication, le tweet a reçu plus de 9 500 likes et des tonnes de commentaires d’internautes qui ne pouvaient s’empêcher d’admirer l’incroyable exploit de Chouhan.

Un utilisateur s’est engagé : “J’espère que les pères et les mères des petites filles les regarderont et diront : “Oui, les femmes peuvent.””

Un autre utilisateur a écrit: «Les femmes ont toujours été la force de la culture et de la société indiennes… Le capitaine Shiva Chauhan l’a prouvé une fois de plus en devenant la première femme à être déployée sur le plus haut champ de bataille du monde – Siachen… Que Shiva et Shakti protègent et bénissent son!”

“Un grand bravo à elle et au courage de sa famille de la laisser explorer ces hauteurs”, a commenté un utilisateur, soulignant l’importance du soutien de la famille.

Le capitaine Chouhan a suivi une formation rigoureuse à l’école de combat de Siachen. Des exercices de sauvetage en avalanche et en crevasse, de l’escalade de mur de glace, de l’entraînement d’endurance et des exercices de survie faisaient tous partie de son entraînement. Malgré de nombreux obstacles, le capitaine Chouhan a terminé sa formation avec succès et a été déployée à Siachen le 2 janvier. Elle sera chargée d’effectuer diverses tâches de génie de combat. Le glacier de Siachen, à une hauteur d’environ 20 000 pieds, est le champ de bataille le plus élevé au monde.

