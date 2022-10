Anand Mahindra et Vijay Shekhar Sharma réagissent à la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, voici ce qu’ils ont dit

Elon Musk a envoyé Internet dans une frénésie après avoir repris Twitter et licencié ses quatre principaux dirigeants, dont le PDG Parag Agrawal. Le premier tweet du milliardaire de 51 ans après la conclusion de l’accord de 44 milliards de dollars a créé beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. “L’oiseau est libéré”, a écrit le PDG de Tesla après avoir acquis le site de microblogging, un accord qui a attiré l’attention des plus grands magnats des affaires indiens. Industriel et président du groupe Mahindra, Anand Mahindra a re-partagé le tweet d’Elon Musk et l’a accompagné d’une citation de Mirza Ghalib. Il a écrit : « Udne de in parindon ko… Azad fiza mein, Ghalib… Jo tere apne honge wo laut aayenge kisi roz (laissez les oiseaux déployer leurs ailes et voler. Ceux qui vous appartiennent reviendront) » et a ajouté le hashtag « Twitter Reprendre.”

Udne de à Parindon ko

Azad fiza mein Ghalib..

Jo tere Apne honge wo laut aayenge kisi roz #TwitterTakeover https://t.co/QQKUotgsgK — anand mahindra (@anandmahindra) 28 octobre 2022

Quelques heures plus tard vendredi, Anand Mahindra a réagi à la longue note d’Elon Musk expliquant pourquoi il a repris Twitter et quels sont ses projets à long terme pour le géant des médias sociaux. Souhaitant l’acquisition au milliardaire, Mahindra a tweeté : “L’Oiseau a effectivement été libéré, Elon Musk et nous voulons certainement qu’il s’envole toujours plus haut… mais nous espérons que ce sera un vol guidé vers une nouvelle orbite… pas celle qui déboule hors de contrôle. Je vous souhaite bonne chance.

L’Oiseau a bien été libéré @Elon Musk et nous voulons certainement qu’il s’envole toujours plus haut… mais nous espérons que ce sera un vol guidé vers une nouvelle orbite… pas un qui dérape hors de contrôle. 🙏🏽 Je vous souhaite bonne chance… https://t.co/x0pVeDYert — anand mahindra (@anandmahindra) 28 octobre 2022

Le fondateur et PDG de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, a félicité Musk pour la conclusion réussie de l’accord. Il a tweeté : « Félicitations Elon Musk ! Presque tout le monde, partout, a beaucoup d’attentes. Je suis sûr que vous ferez de Twitter une place publique en ligne sûre pour tout le monde ».

Toutes nos félicitations @Elon Musk ! Presque tout le monde, partout, a beaucoup d’attentes, je suis sûr que vous allez construire @Twitter comme une place publique en ligne sécurisée pour tous. — Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) 28 octobre 2022

Elon Musk a licencié le PDG Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le directeur juridique Vijaya Gadde après avoir repris Twitter. Musk a pris cette décision après avoir accusé ces dirigeants de l’avoir induit en erreur, lui et d’autres investisseurs, sur le nombre de faux comptes sur Twitter.

Musk est entré mercredi au siège de Twitter avec un grand sourire et un évier en porcelaine à la main avant de finaliser la transaction. Il a tweeté: “Laissez cela pénétrer.”

Entrer dans le siège social de Twitter – laissez-le entrer! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 – Elon Musk (@elonmusk) 26 octobre 2022

Elon Musk a également changé sa biographie Twitter en “Chief Twit” après avoir conclu l’accord de 44 milliards de dollars.

