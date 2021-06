Anand Mahindra est resté amusé par l’interprétation de Ghazal de ce chanteur britannique, une vieille vidéo devient virale

Une vidéo de 5 ans d’une chanteuse britannique exécutant un ghazal gagne des cœurs sur Internet et les gens sont amoureux de sa voix soul. L’ancienne vidéo a refait surface sur les réseaux sociaux après que l’industriel Anand Mahindra l’a partagée sur Twitter le 21 juin. La vidéo mettait en vedette Tanya Wells, une artiste britannique. Tanya est formée au chant classique hindoustani et dans la vidéo, elle chante la chanson « Gulon Mein Rang Bhare ». Écrit par le célèbre poète Faiz Ahmad Faiz, le ghazal de 1964 a été composé par le chanteur pakistanais Mehdi Hassan.

L’interprétation émouvante de Tanya du populaire ghazal a impressionné les internautes. Mahindra a également été impressionné par la voix du chanteur. Partageant la vidéo, il a écrit que bien que la vidéo ait 5 ans, il l’a écoutée pour la première fois. Appréciant sa voix, Mahindra a déclaré qu’il y avait une élégance dans sa voix et que cela avait changé la qualité de sa matinée. « Si c’est cela la mondialisation, alors lancez-la », a-t-il ajouté.

Une vidéo de cinq ans de l’artiste britannique Tanya Wells mais je l’ai entendue pour la première fois aujourd’hui. Kitni nazakat hai inki awaaz mein. Cela a changé la qualité de ce matin… Si c’est cela la mondialisation, alors amenez-la… pic.twitter.com/67XCZkujHf– anand mahindra (@anandmahindra) 21 juin 2021

Depuis son partage, la vidéo a recueilli plus de 61 000 vues, des centaines de retweets et de commentaires. Les gens sur le site de microblogging n’étaient pas fatigués de louer Tanya et sa voix. Déclarant que chanter du ghazal n’est pas une tâche facile, l’un des utilisateurs a écrit que Tanya a laissé ses auditeurs émerveillés par sa parfaite diction ourdou. De nombreux utilisateurs ont qualifié la voix du chanteur de mélodieuse et frappante. Un autre utilisateur a remercié Mahindra d’avoir partagé la vidéo de 5 ans. « On dirait que c’est une synchronisation labiale, quel effort cela doit être pour maîtriser une interprétation extraterrestre », a ajouté un troisième.

Waah lajawab Subah bnadi Sir aapne Merci pour cette vidéo — Aryan thakur (@samayank786) 21 juin 2021

Vrai ! Superbe mélodie ! Le chant ghazal est un travail difficile et Tanya laisse une impression d’émerveillement avec sa parfaite diction ourdou, sa voix soul et la facilité avec laquelle elle livre ce joyau. — farhana altaf (@farhanaaltaf1) 21 juin 2021

La nouveauté de voir une femme caucasienne frappante chanter des ghazals cède bientôt la place à la crainte de son talent pour cette forme d’art – la parfaite diction ourdou, les cadences et les inflexions caractéristiques des ghazals, et bien sûr la voix soul….- Manoj K Jha alias Manu (@manojgjha) 21 juin 2021

Très beau et merci pour le partage. « Chale bhi aao ke gulshan ka kaarobar chale » est si difficile à traduire… Peut-être que « viens pour que le jardin s’épanouisse » serait mieux… #faizahmedfaiz– Suhasini Kirloskar (@TweetySuhasini) 21 juin 2021

C’est à la fois apaisant et mélodieux — Rashmil Mathur (@MathurRashmil) 21 juin 2021

Kamal hai.. On dirait que c’est une synchronisation labiale, quel effort cela doit être pour maîtriser une interprétation extraterrestre – PRATEEK YADAV (@PRATEEKgmailcom) 22 juin 2021

Ce n’est pas la première fois que l’industriel partage une vidéo qui fait fureur sur Internet. Auparavant, il avait partagé un vidéo d’une jeune fille jouant au cricket qui a laissé les gens stupéfaits.

