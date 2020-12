Lucky Ali est l’un des chanteurs préférés de ceux qui ont grandi en Inde dans les années 90. Ses chansons émouvantes comme O Sanam, Gori Teri Aankhein Kahe et Teri Yaadein sont considérés comme intemporels par les fans. Le chanteur de 62 ans a récemment rendu les gens nostalgiques avec ses nouvelles vidéos d’anciennes chansons. L’industriel Anand Mahindra, qui est le président de Mahindra & Mahindra, a également été repris dans le temps après avoir vu la vidéo de Lucky Ali chanter O Sanam à Goa.

La vidéo de la session de chant impromptue a été partagée par l’ancienne Miss Femina Miss India et l’actrice Nafisa Ali Sodhi. Dans la vidéo, on peut voir une foule entourant Lucky, qui chante et joue de sa guitare. La foule se joint également pour chanter avec Lucky.

Partageant la vidéo, Nafisa a écrit que la vidéo provient d’Arambol dans le nord de Goa où Lucky a commencé à chanter pour tout le monde après avoir été invité à chanter lors de la soirée musicale. «C’était un cadre charmant», a déclaré Nafisa.

Lucky Ali à Arambol dans le nord de Goa après avoir écouté la soirée musicale a été demandé pour une chanson et il a chanté impromptu pour tous les présents. C’était un cadre charmant. pic.twitter.com/Dt5KlWLSxv – Nafisa Ali Sodhi (@nafisaaliindia) 12 décembre 2020

Anand a tweeté le post de Nafisa et a écrit que pour les « baby-boomers » comme lui, cette scène provoque la nostalgie. Il a écrit: «Pas seulement #LuckyAli qui est du même millésime, mais des souvenirs de petits rassemblements impromptus dans les années 70; plein de musique, de camaraderie, d’idéalisme et d’espoir pour un monde meilleur. Nous attendons toujours ce monde… »

Cette scène évoque une énorme nostalgie pour les baby-boomers comme moi. Pas seulement #LuckyAli qui est du même millésime, mais des souvenirs de petits rassemblements impromptus dans les années 70; plein de musique, de camaraderie, d’idéalisme et d’espoir pour un monde meilleur. Nous attendons toujours ce monde … https://t.co/P0uuv4FJ6s – anand mahindra (@anandmahindra) 13 décembre 2020

La chanson que Lucky a choisi de chanter impromptu est tirée de son premier album Sunoh qui a été lancé en 1996. La popularité de l’album l’a rendu important dans la scène indie-pop.

En accord avec Mahindra, l’utilisateur de Twitter Sanjay Mehta a écrit: «Nostalgie! J’ai déclaré mon amour pour la musique des années 90, un style non conventionnel frais et un peu différent, mon «SIFAR» préféré de #LuckyAli a fait de mes jours de jeunesse.

Nostalgie ! J’ai déclaré mon amour pour la musique des années 90, un style non conventionnel frais et un peu différent, mon « SIFAR » préféré par #LuckyAli fait mes jours de jeunesse 🎸 – Dr sanjay Mehta, Ph.D (@ sanjaykom2000) 13 décembre 2020

Un autre utilisateur a déclaré qu’en tant qu’enfant des années 90, il avait également vécu des rassemblements impromptus. Il a écrit: «De beaux moments».

Iyer Ramaswamy a également partagé l’espoir de Mahindra pour un monde meilleur et a déclaré qu’il espérait une Inde meilleure sans caste, croyance, religion et haine.

@nafisaaliindia Oui, en espérant une meilleure Inde, un monde meilleur sans caste, croyance, religion, haine, mais avec amour et amour seulement, naître avec amour et mourir avec amour. – iyer ramaswamy (@ iyerhigher2005) 13 décembre 2020

Avant cette dernière vidéo partagée par Nafisa, une autre vidéo de Lucky est devenue virale où il chantait la même chanson. Le chanteur était assis dans une pièce et portait une calotte sur la tête pendant que la vidéo était enregistrée.

Cependant, les internautes ont également souligné que les personnes dans la vidéo peuvent être vues assises sans masque facial à Goa.