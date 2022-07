Anand Mahindra est impressionné par la façon créative de « marcher » sur l’eau de cet homme

Anand Mahindra a récemment partagé un post assez actuel sur Twitter. Au milieu de plusieurs endroits en Inde connaissant des situations semblables à des inondations en raison de fortes pluies, Mahindra a récupéré une vidéo et l’a partagée sur son compte Twitter, qui montre un homme montrant un moyen de traverser une région gorgée d’eau.

Dans la vidéo, le gars, dans ses efforts pour s’empêcher de se mouiller, a pensé à une solution créative. On le voit manipuler deux tabourets avec une corde. Debout sur un tabouret, il tire l’autre tabouret avec la corde et l’avance. Il monte ensuite sur ce tabouret et tire vers l’avant le tabouret sur lequel il se tenait auparavant. En répétant le processus, il parcourt habilement la région inondée et atteint sa destination.

Partageant la vidéo, Mahindra, dans la légende, a écrit: “Comme le dit le dicton: la nécessité est la mère de l’invention.” Jetez un oeil à la vidéo ici:

👍🏽 Comme le dit le dicton : la nécessité est la mère de l’invention… pic.twitter.com/VjyD2LzgAR — anand mahindra (@anandmahindra) 8 juillet 2022

La vidéo, depuis qu’elle a été partagée, a accumulé plus de 25 000 vues. Des milliers d’internautes ont réagi à la vidéo. Un utilisateur a écrit : « L’ingéniosité en temps de crise ».

Ingéniosité en temps de crise#HyderabadRains https://t.co/2dv8d4S69q – RK Dhanvada (@dhanvada) 13 juillet 2022

“Monsieur, je crois que le mot juste pour cela est jugaad. Seuls nous, les Indiens, pouvons comprendre le sens de ce mot », a écrit cet internaute.

@anandmahindra Monsieur, je crois que le bon mot pour cela est jugaad. Seuls nous, les Indiens, pouvons comprendre le sens de ce mot !! https://t.co/JBxUp3XNRi — Conseil Attainix (@attainix) 9 juillet 2022

Un autre utilisateur a souligné le sort des Mumbaikars et a suggéré ce “jugaad”.

Jabardast jugaad pour #Mumbaikars dans les moussons https://t.co/9KOptwwoiZ — Vedang Dongre (@VedangDongre) 11 juillet 2022

“L’éclat du tiers-monde”, a déclaré un utilisateur en retweetant la vidéo.

Un utilisateur a affirmé que “le gars va totalement gagner à Lava” faisant référence au jeu à la mode de “Floor Is Lava”.

Le gars va totalement gagner à Lava. https://t.co/j39holbBfU — Bruce (attendant patiemment le rappel #2) Dean (@Puchinpappy) 9 juillet 2022

“C’est une bonne idée!” a écrit un autre utilisateur.

C’est une bonne idée! https://t.co/zbXC5WIVUI — 🇮🇳ੴAvneet Singh Sahney ੴ.🇮🇳 (@sahneyavneet123) 9 juillet 2022

Mahindra n’hésite jamais à interagir avec ses partisans et à exprimer ses opinions. Cette vidéo en est un exemple. D’autre part, il partage également avec audace ses points de vue sur d’importantes questions contemporaines. Il a récemment tweeté qu’Elon Musk avait renoncé à un contrat de 44 milliards de dollars sur Twitter, le qualifiant de “perte de temps, d’énergie et d’argent”.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.