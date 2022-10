Anand Mahindra dans l’incrédulité alors que l’artiste dessine 15 portraits en une seule fois

L’industriel Anand Mahindra a tweeté lundi à propos d’un artiste extrêmement talentueux, qui a la capacité unique de peindre 15 portraits en une seule fois. L’artiste vue dans la vidéo s’appelle Noor Jahan et possède également sa propre chaîne YouTube. En postant une vidéo de la jeune artiste au travail, Mahindra a partagé son étonnement et a écrit qu’il voulait l’aider. “Comment est-ce possible?? De toute évidence, c’est une artiste talentueuse. Mais peindre 15 portraits à la fois, c’est plus que de l’art, c’est un miracle ! Quelqu’un situé près d’elle qui peut confirmer cet exploit? Si elle est valide, elle doit être encouragée et je serais ravie de fournir une bourse et d’autres formes de soutien », a tweeté Mahindra.

La vidéo, cependant, a laissé de nombreux utilisateurs de médias sociaux dubitatifs. « Étant artiste, je n’ai jamais compris cette forme d’art. Comment pouvez-vous dessiner différents traits sans changer la position des stylos ? Je suis également intéressé si quelqu’un peut expliquer », a écrit un utilisateur. À quoi, Anand a répondu: «Exactement ce que je ne peux pas comprendre. Semble contre les lois de la physique ».

Un autre utilisateur a écrit : « Cela semble très suspect. Des portraits aussi détaillés… tout simplement impossibles ».

Exactement ce que je n’arrive pas à comprendre. Semble contre les lois de la physique! https://t.co/qC08x07K52 — anand mahindra (@anandmahindra) 27 octobre 2022

Étant ingénieur, je crois que c’est impossible. Lorsque chaque coordonnée est fixe les unes par rapport aux autres, tout mouvement peut simplement reproduire la même image. je ne le crois pas — vijji🚩 (@vjchandra2003) 27 octobre 2022

Semble faux. Elle peint comme une imprimante. Je n’ai jamais vu un artiste dessiner sans avoir d’abord dessiné les contours du sujet. Ce sont les images standard des dirigeants indiens. – ALN (@Ayyagari_V) 27 octobre 2022

Cependant, de nombreux utilisateurs ont défendu Noor Jahan en déclarant qu’il était possible que sa vidéo soit authentique. « C’est tout à fait possible. L’autre jour, j’ai vu une vidéo d’un autre gars sur Instagram qui avait suffisamment de ressources pour enregistrer la vidéo de lui en train de dessiner 5 portraits à la fois », a écrit un utilisateur.

C’est tout à fait possible. L’autre jour, j’ai vu une vidéo d’un autre gars sur Instagram qui avait suffisamment de ressources pour enregistrer la vidéo de lui en train de dessiner 5 portraits à la fois. – Mayyank Kaul (@kmayyank) 27 octobre 2022

Cette vidéo suffit à comprendre comment elle fait !

Sa compétence est divine et pas seulement qu’elle semble avoir d’énormes compétences cachées en elle et tout cela ne peut être révélé que lorsqu’elle sort de sa pauvreté (je suppose qu’elle est pauvre) ce qui nécessite certainement un soutien extérieur ! – Nallappanar G (@NallappanarG) 27 octobre 2022

La vidéo timelapse partagée par Anand Mahindra montre le jeune artiste en train de créer un cadre en bois pour tenir des stylos. Elle dispose des bûches de bois selon un schéma vertical et horizontal, les fixe avec une corde et y attache des stylos bleus et rouges. Elle procède ensuite à la peinture de 15 portraits à la fois, dont des personnalités célèbres telles que Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, le Dr BR Ambedkar, le Dr Rajendra Prasad et Subash Chandra Bose, entre autres. Elle prête attention aux moindres aspects de chaque sujet lors de la création des portraits.

