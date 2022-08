Anand Mahindra croit que ce produit peut aider l’Inde ; Internet n’est pas d’accord

Anand Mahindra, le président du groupe Mahindra, a partagé une vidéo sur Twitter et elle devient virale maintenant. Cette vidéo est innovante et ce qu’il dit est essentiel. Mahindra sous-titre la vidéo : « Je dirais que c’est une innovation essentielle pour l’Inde. Une entreprise de matériaux de construction / de construction doit imiter cela ou collaborer avec cette entreprise et la diffuser ici immédiatement ! ”

Cette fois, l’industriel a partagé un produit qui, selon lui, pourrait avoir des preneurs en Inde. La vidéo concerne un patch routier qui peut couvrir les nids-de-poule sur les routes. Il peut également agir comme un matériau étanche semblable à une couverture, sur les fissures et les fissures de la route.

L’innovation est d’une société basée aux États-Unis, American Road Patch. Selon l’entreprise, “cela peut être une alternative à la procédure standard de réparation des routes qui prend du temps. Cela rend également les routes inaccessibles pendant assez longtemps.

Regardez la vidéo ici-

Je dirais que c’est une innovation essentielle pour l’Inde. Une entreprise de matériaux de construction / construction doit soit imiter cela, soit collaborer avec cette entreprise et la diffuser ici immédiatement ! pic.twitter.com/LkrAwIOP1x — anand mahindra (@anandmahindra) 3 août 2022

Maintenant, si vous regardez la vidéo, les fissures et les nids-de-poule peuvent facilement être recouverts par ces plaques de route. Ces patchs routiers sont faits d’une combinaison d’asphalte, de polymère et de fibre de verre géosynthétique de haute qualité. Ces patchs ont un dos adhésif qui adhère aux nids-de-poule désignés. Selon American Road Patch, une telle alternative fournira une solution durable aux fissures et fissures.

Cela a divisé les utilisateurs sur son applicabilité en Inde. Un utilisateur a écrit : « Monsieur – Cela sera utile si nous avons une alerte précoce avant qu’il ne devienne d’énormes cratères et que les routes ne soient déjà remplies de nids-de-poule. Peut convenir à la saison sans mousson, en particulier pour Mumbai.”

Alors qu’un autre utilisateur a écrit: «Ce n’est pas une solution pratique pour les conditions routières indiennes. En outre, il existe différents types de nids de poule. Si le nid-de-poule est plus profond que la couche de moquette (couche d’usure), il doit être rempli d’une couche de base et de sous-couche. Ce n’est pas aussi simple que vous le pensez. Nous avons aussi de bons ingénieurs civils.”

Un troisième utilisateur a déclaré que l’Inde avait besoin de bons entrepreneurs pour créer de bonnes routes avec de bons matériaux.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici